Το Sleepy Hollow με τον Τζόνι Ντεπ αποκτά σίκουελ αλλά όχι αυτό που νομίζετε

«Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Τιμ Μπάρτον με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Η ταινία Sleepy Hollow (Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη) του Τιμ Μπάρτον, που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1999, επιτέλους αποκτά σίκουελ— ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά»...



Η διάσημη ταινία των 90s είναι εμπνευσμένη από το διήγημα «The Legend of Sleepy Hollow» του Ουάσινγκτον Ίρβινγκ που κυκλοφόρησε το 1820. Η ταινία φαντασίας και goth τρόμου είναι ένα από τα πιο εμβληματικά φιλμ του Μάρτον, μαζί με τα «Edward Scissorhands» και «Beetlejuice». Με βαθμολογία 71% από τους κριτικούς και 80% από το κοινό στο Rotten Tomatoes, η επιρροή και η απήχηση της ταινίας παραμένουν αδιαμφισβήτητες, ακόμα και 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.



{https://youtu.be/6RsKwn_Je1k?si=XPRuVLiILWjqgRlc}



Στην ταινία, νεοϋορκέζος αστυφύλακας Ίκαμποντ Κρέιν (Ντεπ) ταξιδεύει στο Σλίπι Χόλοου για να ερευνήσει μια σειρά από μυστηριώδεις φόνους στους οποίους τα θύματα βρέθηκαν αποκεφαλισμένα. Αν και όλοι θεωρούν ως δράστη το φάντασμα ενός θρυλικού μισθοφόρου που σκοτώθηκε πριν χρόνια σε ενέδρα και αποκεφαλίστηκε, ο Κρέιν επιμένει ότι τίποτα μεταφυσικό δεν κρύβεται πίσω από την υπόθεση. Την επομένη, όμως, ο Ακέφαλος Καβαλάρης κάνει την εμφάνισή του.



Τώρα, σχεδόν τρεις δεκαετίες από την πρεμιέρα της, οι θαυμαστές έχουν τελικά μια συνέχεια, αν και αυτή θα έρθει με τη μορφή σειράς κόμικ.



Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η IDW Dark (η θυγατρική τρόμου της IDW Publishing) θα κυκλοφορήσει μια νέα σειρά κόμικ με τίτλο Return to Sleepy Hollow, η οποία θα διαδραματίζεται 15 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας του 1999 με πρωταγωνιστές τους Τζόνι Ντεπ, Κριστίνα Ρίτσι και Κρίστοφερ Γουόκεν.. Γραμμένο από τη συγγραφέα κόμικς του «Buffy the Vampire Slayer», Κέισι Γκίλι, η σειρά συνεχίζει την τελευταία προσπάθεια της IDW Dark να προσαρμόσει τις ταινίες τρόμου της Paramount σε μορφή κόμικ.



Το κόμικ Return to Sleepy Hollow αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ράφια στις 29 Οκτωβρίου, πάνω στην ώρα δηλαδή για το Halloween.