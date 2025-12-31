Έναν 41χρονο συνέλαβαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης , σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετά από αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε να κινείται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.
Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας, πριν την ακινητοποίησή του, είχε αποκρύψει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, έξω από πέτρινο τοίχο περίφραξης μία πλαστική συσκευασία με αναβράζοντα φαρμακευτικά χάπια, που περιείχε 4 μικροδέματα κοκαΐνης, μικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων.
Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του όπου βρέθηκαν χρήματα από τη διακίνηση καθώς και επιπλέον 104 μικροδέματα κοκαΐνης.
Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 4.000 ευρώ
-πλήθος πλαστικών συσκευασιών και 2 κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.