Στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν 104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων.

Έναν 41χρονο συνέλαβαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης , σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετά από αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε να κινείται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας, πριν την ακινητοποίησή του, είχε αποκρύψει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, έξω από πέτρινο τοίχο περίφραξης μία πλαστική συσκευασία με αναβράζοντα φαρμακευτικά χάπια, που περιείχε 4 μικροδέματα κοκαΐνης, μικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του όπου βρέθηκαν χρήματα από τη διακίνηση καθώς και επιπλέον 104 μικροδέματα κοκαΐνης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων,

- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

- 4.000 ευρώ

-πλήθος πλαστικών συσκευασιών και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.