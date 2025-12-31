Η ασυνήθιστη επιλογή του χώρου για την τελετή, σύμφωνα με τον Μαμντάνι, συμβολικά αντηχεί στα «εγκαίνια μιας νέας εποχής».

Δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι θα βρεθούν στην Times Square για την αντίστροφη μέτρηση για το 2026, την ώρα που ο εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι θα ορκιστεί σε μια ιδιωτική τελετή τα μεσάνυχτα σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό.

Ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι θα ορκιστεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό κάτω από το δημαρχείο, ο οποίος λειτουργεί ως αναδρομή για το τοπικό τρένο 5. Η ασυνήθιστη επιλογή του χώρου για την τελετή, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβολικά αντηχεί στα «εγκαίνια μιας νέας εποχής».

«Ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», δήλωσε ο Μαμντάνι και πρόσθεσε πως «Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση που περιορίζεται μόνο στο παρελθόν μας, ούτε πρέπει να απομονώνεται μόνο στις σήραγγες κάτω από το δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της διοίκησης που έχει την τύχη να εξυπηρετεί τους Νεοϋορκέζους από το κτίριο που βρίσκεται από πάνω».

Δήλωσε επίσης ότι ήταν «ευτυχισμένος από την ευκαιρία (που έχει) να οδηγήσει εκατομμύρια Νεοϋορκέζους σε μια νέα εποχή ευκαιριών και αισθάνεται τιμή που συνέχισε την κληρονομιά του μεγαλείου της πόλης μας».

Ο σταθμός άνοιξε για πρώτη φορά το 1904 ως ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς της πόλης και παροπλίστηκε το 1945 καθώς το σύστημα εκσυγχρονιζόταν. Χαρακτηρίστηκε ορόσημο της Νέας Υόρκης το 1979 και συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων το 2004.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιλογή ενός σταθμού του μετρό θεωρείται κατάλληλη επειδή το σύστημα μεταφορών είναι ο «μεγάλος εξισορροπητής» των Νεοϋορκέζων.

Μόνο ένας προηγούμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπιλ ντε Μπλάζιο, ένας προοδευτικός Δημοκρατικός, έχει ενημέρωσει ότι θα παραστεί στην ορκωμοσία ενώ οι πρώην δήμαρχοι Μάικ Μπλούμπεργκ και Ρούντι Τζουλιάνι δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια αν θα εμφανιστούν. Ο απερχόμενος κεντρώος Δημοκρατικός δήμαρχος Έρικ Άνταμς δεν είναι σίγουρο ότι θα παραστεί.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Άνταμς δήλωσε ότι ήθελε να το συζητήσει με τον Μαμντάνι για να βεβαιωθεί ότι δεν «θα του χαλάσει την ημέρα».

Με πληροφορίες του Guardian