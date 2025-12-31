Με μαγιό και γυαλιά κολύμβησης έπαιξαν σκάκι.

Το «υποβρύχιο σκάκι» ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, κι όμως διοργανώθηκε Παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτού του ιδιαίτερου «αθλήματος».

Η διοργάνωση έγινε στο Χρόνινγκεν της Ολλανδίας, όπου στήθηκαν ειδικές σκακιέρες τοποθετήθηκαν στον πάτο της πισίνας. Οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν τη συνήθη εμφάνιση των σκακιστών, αφού οι συνθήκες απαιτούσαν μαγιό και γυαλιά κολύμβησης.

Βασικός κανόνας ήταν ότι έπρεπε να ολοκληρώσουν κάθε κίνησή τους με μία αναπνοή, προτού βγουν από το νερό. Συνολικά πήραν μέρος 40 άτομα και για την ιστορία νικητές ήταν στους άνδρες ο Ζάιον Κόλεν και στις γυναίκες η Τζόσεφιν Ντάμεν, αμφότεροι Ολλανδοί.

{https://www.youtube.com/watch?v=dKfG7r3fr34}