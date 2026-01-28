«Λευκός καπνός» στην Ολλανδία για νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Τρεις μήνες χρειάστηκαν τα κόμματα στην Ολλανδία για να καταλήξουν σε συμφωνία για μειοψηφικό συνασπισμό.

Οι ηγέτες τριών ολλανδικών πολιτικών κομμάτων συμφώνησαν σε έναν νέο συνασπισμό, ανοίγοντας το δρόμο για μια σπάνια κυβέρνηση μειοψηφίας στην Ολλανδία σχεδόν τρεις μήνες μετά τις εκλογές που οδήγησαν σε μια αναπάντεχη νίκη για το κεντρώο κόμμα D66.

Το φιλελεύθερο-προοδευτικό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα, με επικεφαλής τον πιθανό νέο πρωθυπουργό, Ρομπ Γέτεν, θα ενωθεί με τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες και το δεξιό VVD σε μια κυβέρνηση που κατέχει μόνο 66 έδρες στην κάτω βουλή των 150 εδρών.

«Είμαστε απίστευτα έτοιμοι να ξεκινήσουμε», δήλωσε ο 38χρονος Γέτεν, ο οποίος θα γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

«Θα το κάνουμε ως τρικομματικός συνασπισμός, αλλά θα θέλαμε επίσης να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα» πρόσθεσε. «Τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε με όλα τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε - διεθνή ασφάλεια, εγχώρια ασφάλεια, παροχή οικονομικά προσιτών κατοικιών, έλεγχο της μετανάστευσης και επενδύσεις στη νέα οικονομία».

Τα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομερώς την Παρασκευή, περιλαμβάνουν «τεράστιες επενδύσεις» στην άμυνα και «στην ίδια την Ολλανδία», δήλωσε ο Γέτεν. «Θέλουμε να καθορίσουμε προσεκτικά τα οικονομικά, ώστε να μην μετακυλήσουμε χρέη στις μελλοντικές γενιές».

Ωθούμενοι από αυτό που ο Γέτεν αποκάλεσε «θετικό μήνυμα», το D66 πέτυχε μια αναπάντεχη νίκη στις εκλογές του Οκτωβρίου, νικώντας το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV), μέλος του απερχόμενου συνασπισμού, με τη μικρότερη διαφορά. Και τα δύο κόμματα κέρδισαν 26 έδρες, αν και το PVV, με επικεφαλής τον αντιισλαμιστή Γκερτ Βίλντερς, έχει χάσει έκτοτε επτά από αυτές, αφού μια ομάδα αποσχίστηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αυταρχική διακυβέρνησή του και τις φερόμενες ως κακές επιλογές προεκλογικής εκστρατείας.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει τώρα να ορκιστεί επίσημα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, αλλά θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο κατακερματισμένο ολλανδικό κοινοβούλιο για να ψηφίσει νομοθεσία. Δεν διαθέτει επίσης πλειοψηφία στη Γερουσία, η οποία μπορεί να μπλοκάρει νόμους που ψηφίζονται από την κάτω βουλή.

Τα τρία κόμματα έκαναν την εξαιρετικά ασυνήθιστη επιλογή να κυβερνήσουν χωρίς πλειοψηφία, αφού η ηγέτης του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, αρνήθηκε εξαρχής να εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης της αριστερής συμμαχίας GroenLinks/PvdA, η οποία κέρδισε 20 έδρες, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολικά ριζοσπαστική.

Ομοίως, οι προσπάθειες του VVD να συμπεριλάβει το ριζοσπαστικό δεξιό λαϊκιστικό κόμμα JA21 συνάντησαν την έντονη αντίθεση του D66. «Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σοφό αυτή τη στιγμή, δεδομένων όλων όσων πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Γέτεν νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, ο ηγέτης του GroenLinks-PvdA, Τζέσι Κλάβερ, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το κόμμα του ήταν ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τον νέο συνασπισμό κατά περίπτωση, λέγοντας ότι ήθελε να παρέχει αυτό που ονόμασε «υπεύθυνη αντιπολίτευση».

