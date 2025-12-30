Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:15.

Το ποσό των 59 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot και λίγο μετά τις 21:15 θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η κατάθεση των δελτίων γίνεται στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, αλλά και μέσω του opapstore app!

Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Επίσης, η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.