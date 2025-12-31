Στα λευκά η Πάρνηθα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, δείτε εικόνα από τη πυκνή χιονόπτωση.

Tο χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού έφερε χιόνι στην Πάρνηθα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα παραμονές Πρωτοχρονιάς. Οι νιφάδες έπεσαν για τα καλά και το βουνό της Αττικής φόρεσε το λευκό του πέπλο. Η εικόνα από το forecastweather.gr αποτυπώνει την χιονόπτωση γύρω από το καταφύγιο Μπάφι.

{https://www.facebook.com/reel/1245732520754990}

Η τελευταία μέρα του έτους μας αποχαιρετά με μοναδικές εικόνες χειμωνιάτικης μαγείας λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Για όσους βρέθηκαν σήμερα στην Πάρνηθα ήταν η πρώτη απτή εικόνα του φετινού χειμώνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcd9ky0kx61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από νωρίς το μεσημέρι, οι ορεινοί δρόμοι γύρω από το καταφύγιο Μπάφι και τα γύρω μονοπάτια έχουν καλυφθεί από ένα απαλό στρώμα χιονιού, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό τοπίο που ενθουσιάζει τους επισκέπτες και τους πεζοπόρους. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, γεγονός που σημαίνει ότι το χιόνι θα παραμείνει για τις επόμενες μέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcckxa4aucp?integrationId=40599y14juihe6ly}