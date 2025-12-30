Αν η Ελλάδα αποφασίσει να αγοράσει σήμερα υποβρύχια, αυτά θα έρθουν το 2036.

Μετά τις φρεγάτες Belharra η επόμενη μεγάλη αγορά είναι άραγε υποβρύχια; Το ερώτημα αυτό απασχολεί στα σοβαρά το Πεντάγωνο καθώς ο χρόνος παράδοσης ενός υπό κατασκευή υποβρυχίου είναι περίπου δέκα χρόνια.

Αν δηλαδή η Ελλάδα αποφασίσει να αγοράσει σήμερα υποβρύχια, αυτά θα έρθουν το 2036. Κάτι που σημαίνει, ότι η όποια απόφαση αφενός μεν δεν μπορεί να καθυστερήσει, αφετέρου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και μελετημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν εμφανιστεί εταιρείες και χώρες που κατασκευάζουν υποβρύχια με προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία και τις μελετά.

Ειδικά ως προς τη σημασία του υποβρυχιακού πολέμου, υπάρχουν φωνές που προκειμένου να αναδείξουν τον κεντρικό ρόλο των υποβρυχίων, υποστηρίζουν πως στη θάλασσα υπάρχουν από τη μια τα υποβρύχια και από την άλλη οι στόχοι τους.

Υ.Γ: Σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζεται και η αξία των υποβρύχιων drones που κερδίζουν καθημερινά έδαφος, στον εξοπλιστικό σχεδιασμό παράκτιων χωρών.

