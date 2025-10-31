Η παροχή Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα.

Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο προκειμένου να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, αφού έκρινε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Ευρώπης και των ΗΠΑ, που μίλησαν στο CNN. Η τελική απόφαση είναι στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απρόθυμος να δώσει Tomahawk στην Ουκρανία. «Δεν θέλουμε να δώσουμε πράγματα που χρειαζόμαστε προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είχε πει.

Το Γενικό Επιτελείο των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή του σχετικά με τους Tomahawk λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο οποίος ζητά τους πυραύλους cruise- που έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μίλια- προκειμένου να μπορεί να χτυπήσει πιο αποτελεσματικά πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η αξιολόγηση ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν πως τώρα η Ουάσινγκτον έχει λιγότερες δικαιολογίες προκειμένου να μη δώσει τους πυραύλους. Αυτό ανέφεραν στο CNN δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σημειώνεται πως λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk», τους οποίους θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία.

Για αυτό Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αιφνιδιάστηκαν όταν ο Τραμπ άλλαξε ρητορική και- με τον Ουκρανό πρόεδρο στο πλευρό του- επέμεινε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτούς τους πυραύλους. Στη συνέχεια, στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, είπε στον Ζελένσκι ότι δεν θα του έδινε Tomahawk, τουλάχιστον όχι ακόμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά τη συνομιλία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης είπε στον Τραμπ ότι οι Tomahawk δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποσύρει εντελώς από το τραπέζι τους πυραύλους, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN. Η κυβέρνησή του έχει καταρτίσει πλάνα για να παρασχεθούν γρήγορα στην Ουκρανία, σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες ο Αμερικανός ηγέτης έχει εκνευριστεί με την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών. Κάτι που οδήγησε στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους, αλλά και στην ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη.

Τα ερωτήματα για τους Tomahawk

Παρότι το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχία για το απόθεμα των πυραύλων, Αμερικανοί αξιωματούχοι της άμυνας δυσκολεύονται με το πώς θα εκπαιδευτεί η Ουκρανία για τους Tomahawk και πώς θα τους αναπτύξει, αναφέρουν πηγές του CNN. Υπάρχουν ακόμα αρκετά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου η Ουκρανία να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, σημειώνουν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Ένα ζήτημα είναι πώς θα εκτοξεύει η Ουκρανία τους πυραύλους. Οι Tomahawk συνήθως εκτοξεύονται από πλοία ή υποβρύχια, όμως το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας είναι αποδεκατισμένο, οπότε πιθανότατα οι πύραυλοι θα πρέπει να εκτοξευθούν στην ξηρά. Οι πεζοναύτες και ο στρατός έχουν αναπτύξει εκτοξευτές εδάφους που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν να το κάνουν αυτό, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μία λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε πως οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να το κάνουν αυτό για τους βρετανικούς Storm Shadow, που αρχικά ήταν σχεδιασμένοι για να χρησιμοποιούνται από σύγχρονα νατοϊκά αεροσκάφη και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο, σοβιετικής εποχής, στόλο των μαχητικών αεροσκαφών του Κιέβου.