Ο Πιτ Χέγκσεθ, μέχρι πρότινος υπουργός Άμυνας, πλέον υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, φρόντισε να βιδώσει ο ίδιος την ταμπέλα.

Με περισσή υπερηφάνεια, ο πρώην... υπουργός Άμυνας και νυν υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ αλλάζει την ταμπέλα έξω από το υπουργείο του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο ίδιος ο Χέγκσεθ, ως σωστός πατριώτης, φορώντας αγκράφα στη ζώνη με τη σημαία των ΗΠΑ, βιδώνει την νέα ταμπέλα στην είσοδο του Πενταγώνου, που πλέον μετονομάζεται σε υπουργείο Πολέμου.

{https://twitter.com/nexta_tv/status/1989372770959097964}

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές ταμπέλες, επειδή θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να γνωρίζουν ότι είμαστε απόλυτα σοβαροί σχετικά με την αλλαγή ονόματος αυτού του οργανισμού», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ υπέρμαχος της αλλαγή αυτής έσπευσε να αλλάξει και τον λογαριασμό του στο Χ. Πλέον είναι υπουργός Πολέμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατασκευή του Πενταγώνου ξεκίνησε το 1941 και ολοκληρώθηκε το 1943. Όταν το κτίριο άνοιξε, στέγαζε το Υπουργείο Πολέμου. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο άλλαξε την ιστορική ονομασία. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάζεται ξανά σε υπουργείο Πολέμου, όπως ήταν από το 1789 έως το 1947.