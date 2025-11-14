Με περισσή υπερηφάνεια, ο πρώην... υπουργός Άμυνας και νυν υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ αλλάζει την ταμπέλα έξω από το υπουργείο του.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο ίδιος ο Χέγκσεθ, ως σωστός πατριώτης, φορώντας αγκράφα στη ζώνη με τη σημαία των ΗΠΑ, βιδώνει την νέα ταμπέλα στην είσοδο του Πενταγώνου, που πλέον μετονομάζεται σε υπουργείο Πολέμου.
{https://twitter.com/nexta_tv/status/1989372770959097964}
«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές ταμπέλες, επειδή θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να γνωρίζουν ότι είμαστε απόλυτα σοβαροί σχετικά με την αλλαγή ονόματος αυτού του οργανισμού», δήλωσε ο Χέγκσεθ.
Ο Χέγκσεθ υπέρμαχος της αλλαγή αυτής έσπευσε να αλλάξει και τον λογαριασμό του στο Χ. Πλέον είναι υπουργός Πολέμου.
Η κατασκευή του Πενταγώνου ξεκίνησε το 1941 και ολοκληρώθηκε το 1943. Όταν το κτίριο άνοιξε, στέγαζε το Υπουργείο Πολέμου. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο άλλαξε την ιστορική ονομασία. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάζεται ξανά σε υπουργείο Πολέμου, όπως ήταν από το 1789 έως το 1947.