Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιο αποκαλυπτικός από ποτέ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει χαρακτηριστεί ως «ο τελευταίος σταρ του κινηματογράφου» και η αλήθεια είναι ότι διαθέτει ένα είδος κομψότητας και γοητείας, που όλο και εξαφανίζεται στη σημερινή εποχή.

Ο Κλούνεϊ έδωσε συνέντευξη στο Variety και μίλησε για όλους και για όλα: τον Τραμπ, τη γνωριμία τους, το σίκουελ των Ocean's 11 ακόμα και για το γεγονός ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι είναι «ο τελευταίος σταρ του σινεμά». Παραδίδει τη σκυτάλη ωστόσο στους Τιμοτέ Σαλαμέ και Γκλεν Πάουελ ως νεότερους ερμηνευτές που τον εντυπωσιάζουν. Επαίνεσε τη Ζεντάγια, αποκαλώντας την «εξαιρετικό ταλέντο» αλλά παραδέχτηκε ότι οι νέοι αυτοί ερμηνευτές κληρονομούν ένα κατακερματισμένο τοπίο ψυχαγωγίας.

Δηλώνει ότι ενηλικιώθηκε στη μονοκουλτούρα, όταν επιτυχημένες σειρές όπως το «ER» ή ταινίες όπως το «Ocean’s 11», όπου πρωταγωνιστούσε κέρδισαν την προσοχή ολόκληρου του κοινού. Όλα αυτά άλλαξαν καθώς το TikTok και το YouTube έκαναν ευκολότερο από ποτέ για οποιονδήποτε να πετύχει τα 15 λεπτά δημοσιότητάς του.

«Εκείνη η τακτική που έβαζες το όνομα κάποιου πάνω από τον τίτλο και πας να δεις μια ταινία επειδή παίζει σε αυτή έχει τελειώσει», λέει ο Κλούνεϊ. «Και είμαι μέρος της τελευταίας γενιάς σταρ που επωφελήθηκαν από ένα στούντιο που επένδυσε πραγματικά σε αυτούς. Όταν ήμουν στο «ER», ο Μπομπ Ντάλι και ο Τέρι Σέμελ, οι οποίοι διηύθυναν την Warner Bros. εκείνη την εποχή, με έφεραν και μου έκαναν συμφωνία για πέντε ταινίες. Επειδή η εταιρεία τους είχε κάνει την παραγωγή της σειράς μου, ήθελαν να έχουν συνεργασία μαζί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε.

Παραδέχτηκε ωμά πως «Καταστράφηκα για το «Batman & Robin», και για να είμαστε δίκαιοι - είμαι απαίσιος και είναι μια κακή ταινία». «Η επόμενη ταινία που έκανα ήταν το «Out of Sight». Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω συμμετάσχει ποτέ. Ήμουν καλός επειδή ήταν καλογραμμένη και είχε έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη και καστ. Δεν έμαθα πώς να παίζω καλύτερα μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες, με μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο. Απλά με προστάτευε το ταλέντο γύρω μου» είπε χαρακτηριστικά.

Κλούνεϊ για Τραμπ

Πολύ πριν γίνει διάσημος, ο Κλούνεϊ έμαθε για την ηθική από τον πατέρα του, με τον οποίο παραμένει στενός συνεργάτης. Η καριέρα του πατέρα του Κλούνεϊ στη δημοσιογραφία τον ενέπνευσε να γίνει ενεργός πολίτης και τον οδήγησε στο ενδιαφέρον του για την ιστορία του «Good Night, and Good Luck», ένα δράμα για το πώς το CBS News αντιτάχθηκε στον Τζόζεφ Μακάρθι. Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, ο Κλούνεϊ σκόπευε να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ του Μάροου και του πώς τα ΜΜΕ ενημέρωσης κάλυπταν την πορεία προς τον πόλεμο στο Ιράκ. Δύο δεκαετίες αργότερα, με τον Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η κατάσταση έχει διαφορετική απήχηση.

Όταν ο Κλούνεϊ υποδύθηκε τον Μάροου την περασμένη άνοιξη, το CBS News διευθετούσε μια αγωγή με τον Τραμπ, ώστε να εγκρίνει την πώληση της μητρικής του εταιρείας, Paramount, στην Skydance. Αυτό εξόργισε τον Κλούνεϊ, όπως και παρόμοιος διακανονισμός του ABC News με τον Αμερικανό πρόεδρο για μια αγωγή που αφορούσε σε δυσφήμιση.

«Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και είχαν πει, "Άντε γαμ@@@σου", δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε στη χώρα», είπε ο Κλούνεϊ. «Αυτή είναι απλώς η αλήθεια».

Πλέον ανησυχεί ακόμη περισσότερο καθώς ο Ντέιβιντ Έλισον, ο νέος ιδιοκτήτης της Paramount, αναμόρφωσε την κάλυψη του CBS News με έναν πιο φιλικό προς τον MAGA τρόπο, βάζοντας στη θέση του αρχισυντάκτη τον συντηρητικό σχολιαστή Μπάρι Βάις. «Ο Μπάρι Βάις διαλύει το CBS News αυτή τη στιγμή», είπε ο Κλούνεϊ. «Ανησυχώ για το πώς ενημερωνόμαστε μας και πώς θα διακρίνουμε την πραγματικότητα χωρίς έναν κατευθυνόμενο Τύπο».

Ο Κλούνεϊ είναι εδώ και καιρό ένας από τους πιο ειλικρινείς φιλελεύθερους της βιομηχανίας του θεάματος, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πιστεύει ότι η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ αντιβαίνει στα ιδανικά του. «Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος», είπε ο Κλούνεϊ. «Μπορεί να σου προκαλεί κατάθλιψη ή να σε θυμώσει πολύ. Αλλά πρέπει να βρεις τον πιο θετικό τρόπο να την ξεπεράσεις. Πρέπει να σκύψεις το κεφάλι σου και να συνεχίσεις να προχωράς, επειδή η παραίτηση δεν είναι επιλογή».

Αυτό που προκαλεί έκπληξη, ωστόσο, είναι ότι πριν ο Τραμπ βάλει τη χώρα σε μια πορεία MAGA, ο Κλούνεϊ και εκείνος είχαν μία κοινωνικά φιλική σχέση. «Τον γνώριζα πολύ καλά», λέει ο Κλούνεϊ. «Με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ συχνά και μια φορά προσπάθησε να με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό για την πλάτη μου. Τον έβγαζα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι πολύ πλακατζής. Ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».

Το 2024, ο Κλούνεϊ προκάλεσε μεγάλη πολιτική αναστάτωση, όχι επικρίνοντας τον Τραμπ, αλλά για ένα άρθρο γνώμης του στους New York Times, όπου προέτρεπε τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα μετά την αποτυχία στο ντιμππέΙτ του απέναντι στον Τραμπ. Πολλοί Δημοκρατικοί ανακουφίστηκαν που κάποιος έπαιρνε μια θέση που θα μπορούσε να σώσει τη χώρα από τον Τραμπ, αλλά η οικογένεια Μπάιντεν συνέχισε να επικρίνει τον Κλούνεϊ για την «άπιστη» συμπεριφορά του.

Κινηματογράφος και Ocean's

Κινηματογραφικό του πρότυπο καθώς μεγαλώνει είναι ο Πολ Νιούμαν, που δεν έμεινε προσκολλημένος στο παρελθόν. Υπάρχει όμως ένα franchise που ο Κλούνεϊ σχεδιάζει να αναβιώσει: το «Ocean's 11». Αν και αντί για μία νοσταλγική ταινία, θέλει να εξερευνήσει πώς είναι να κάνεις μια ληστεία όταν δεν είσαι πλέον νέος. Εμπνεύστηκε από την ταινία «Going in Style», μια κωμωδία της δεκαετίας του '70 για μια ομάδα ηλικιωμένων εγκληματιών, και έχει ήδη στρατολογήσει τους αγαπημένους τζούλια Ρόμπερτς, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Ντον Τσιντλ για να επιστρέψουν ως μια μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά πιο σοφή παρέα. Είναι σε αναζήτηση τοποθεσιών όπως αποκάλυψε και ελπίζει να ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον επόμενο Οκτώβριο.

«Υπήρχε κάτι στην ιδέα ότι είμαστε πολύ μεγάλοι για να κάνουμε αυτό που κάναμε παλιά, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά έξυπνοι για να ξέρουμε πώς να τη γλιτώνουμε και αυτό μου αρέσει», είπε. «Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους».

Η ζωή εκτός οθόνης

Προσωπικά, ο Κλούνεϊ λέει ότι είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Έχει ένα μεγάλο δίκτυο φίλων και φροντίζει να σχεδιάζει ταξίδια με φίλους και να διατηρεί επαφή με τους ανθρώπους. Αυτός και ο Ματ Ντέιμον έχουν φτιάξει μία ομάδα στο παιχνίδι Wordle που ο Κλούνεϊ έχει ονομάσει «Nerdle» λόγω της πολυπλοκότητάς του - λύνουν τρία παζλ κάθε μέρα, προσθέτουν τις βαθμολογίες και ο νικητής επιλέγει τη λέξη με την οποία ξεκινάει το επόμενο πρωί. «Ο Τζορτζ είναι απογοητευτικά καλός σε αυτό», παραδέχεται ο Ματ Ντέιμον.

Επίσης, του αρέσει πολύ που έχει οικογένεια και φωτίζει ολόκληρος όταν μιλάει για το ότι έγινε πατέρας διδύμων στα 50 του. «Αυτό το κεφάλαιο της ζωής του Τζορτζ με γεμίζει με τόση χαρά», είπε η φίλη του Τζούλια Ρόμπερτς. «Η Αμάλ είναι η απόλυτη ροκ σταρ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ένα κορίτσι σαν κι αυτό για τον Τζορτζ, και το να τον βλέπω με τα παιδιά του είναι τόσο ξεχωριστό».

Με πληροφορίες του Variety






