Στην πέμπτη φετινή του επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου φάνηκε να δυσκολεύεται να βρει νέους τρόπους να κολακέψει τον «καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», φτάνοντας σε κάποιο σημείο να επαινέσει ακόμη και το γεύμα που μόλις του είχε σερβίρει ο Αμερικανός ηγέτης.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασαν τη Δευτέρα ένα ενιαίο μέτωπο, καλύπτοντας τις διαφορές τους σχετικά με το πώς θα υλοποιηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα κι ανταλλάσσοντας εγκωμιαστικά σχόλια ο ένας για τον άλλον.

Οι δύο ηγέτες, που δείπνησαν στο Mar-a-Lago, το ιδιωτικού κλαμπ του αμερικανού προέδου στη Φλόριντα, έδωσαν ελάχιστες λεπτομέρειες για την ουσία των συνομιλιών τους ή για το πώς σκοπεύουν να επιλύσουν τα πολλά εκκρεμή ζητήματα που τους χωρίζουν.

Δεν διευκρίνισαν παράλληλα στο ελάχιστο το πώς το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα πρόκειται να προχωρήσει στην επόμενη φάση του, κατά την οποία η Χαμάς υποτίθεται ότι θα αφοπλιστεί, οι Ισραηλινοί θα πρέπει να αποσύρουν τις δυνάμεις τους και οι υπόλοιπες χώρες να δεσμεύσουν στρατεύματα για μια «διεθνή δύναμη σταθεροποίησης».

Ωστόσο, ο Τραμπ προχώρησε σε τουλάχιστον μία δέσμευση: Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεχίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων της.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ακούσει πως το Ιράν «συμπεριφέρεται άσχημα» και επιδιώκει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τον Τραμπ η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία να πανηγυρίσει εκ νέου για την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα - όσο εύθραυστη κι αν είναι αυτή - ενώ ο Νετανιάχου αποχωρεί έχοντας ακόμη μια φορά τον Τραμπ να τον αποθεώνει ως... σωτήρα του Ισραήλ - κάτι που αναμφίβολα θα αποδειχθεί χρήσιμο στην προεκλογική εκστρατεία επανεκλογής του.

«Χρειαζόταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για να το φέρει εις πέρας και να βοηθήσει πραγματικά το Ισραήλ να ξεπεράσει αυτή τη φρικτή δυσκολία», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις αυτές αποδεικνύουν μια μεταστροφή του Τραμπ, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τον Νετανιάχου και τους τρόπους με τους οποίους εκείνος έχει καθυστερήσει ή υπονομεύσει τις προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει τα σχέδιά του για μια μεταπολεμική Γάζα. Τη Δευτέρα δεν υπήρχε καμία ένδειξη τριβής, αν και ο πρόεδρος ανέφερε σε κάποιο σημείο ότι ο Νετανιάχου μπορεί να γίνει «δύσκολος».

«Δεν ανησυχώ για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ», είπε ο Τραμπ.

Τα «αγκάθια» της Συρίας και της Δυτικής Όχθης

Τραμπ και Νετανιάχου απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τις ερωτήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη, όπου ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από τη βάση του να προσαρτήσει περισσότερα εδάφη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι δύο ηγέτες δεν συμφωνούν «100%» στο ζήτημα.

Όταν ρωτήθηκε για τη φύση της διαφωνίας, ο πρόεδρος αρνήθηκε να επεκταθεί. «Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω αυτό», είπε, προτού προσθέσει: «Αλλά [ο Νετανιάχου] θα κάνει το σωστό».

Σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα - κάτι στο οποίο το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά - ο Τραμπ επαίνεσε τους ηγέτες και των δύο χωρών: «Είμαι μαζί του μέχρι τέλους», είπε για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είμαι με τον Μπίμπι μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα».

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον νέο ηγέτη της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα, και είπε ότι ελπίζει πως η νέα ηγεσία θα εγκαινιάσει μια καλύτερη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας - με τον Νετανιάχου να περιορίζεται στο ότι θέλει να διασφαλίσει πως τα σύνορα της χώρας με τη Συρία είναι ασφαλή. Στην πραγματικότητα, η στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Συρία έχει εξοργίσει τον Λευκό Οίκο, ενώ ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν εμπιστεύονται τον αλ-Σάρα.

«Σε επίπεδο δημόσιων εμφανίσεων, ο Νετανιάχου πήρε αυτό που ήθελε: την πλήρη υποστήριξη του προέδρου Τραμπ για να την επιδείξει στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ίλαν Γκόλντενμπεργκ, επικεφαλής υπεύθυνος πολιτικής της J Street, της κεντροαριστερής ομάδας άσκησης πίεσης που προωθεί τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η ουσία της συνάντησης είναι λιγότερο σαφής. Ρωγμές αρχίζουν να φαίνονται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την Τουρκία, τη Συρία, τη Δυτική Όχθη και ακόμη και την επόμενη φάση του πολέμου στη Γάζα, αλλά όσα συζητήθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες παραμένουν άγνωστα».

Το Βραβείο Ισραήλ στον Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί πως, επιχειρώντας να κερδίσει την εύνοια Τραμπ, η ισραηλινή κυβέρνηση του απένειμε μία νεά διάκριση. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή της διμερούς συνάντησης, ο υπουργός Παιδείας του Ισραήλ, Γιοάβ Κις, παρενέβη τηλεφωνικά για να ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα τιμηθεί με το Βραβείο Ισραήλ, το οποίο παραδοσιακά απονέμεται σε Ισραηλινούς πολίτες σε διάφορες κατηγορίες των τεχνών και των επιστημών.

Από την πλευρά του ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Νετανιάχου θα κερδίσει σύντομα και ο ίδιος ένα «βραβείο»: μια προεδρική χάρη στη μακροχρόνια δίκη του για διαφθορά. Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος έχει παροτρύνει τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου.

«Μίλησα με τον πρόεδρο και - μου λέει ότι είναι καθ’ οδόν», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα. «Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό, σωστά;» Το γραφείο του Χέρτσογκ διέψευσε γρήγορα την λήψη οποιασδήποτε απόφασης και ανέφερε ότι αυτή απέχει τουλάχιστον εβδομάδες.

Πηγή: New York Times