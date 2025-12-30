Μια πολύ ξεχωριστή έκθεση φιλοξενεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με εργαλείο το εκφραστικό μέσο του κόμικ, η έκθεση παρουσιάζει τα έργα μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στον Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Με Ασφάλεια στον Προορισμό, με Φαντασία στην Τέχνη», ο οποίος είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ο Διαγωνισμός αυτός αποτέλεσε μια γιορτή της μαθητικής δημιουργίας, αλλά και ένα μήνυμα προς την κοινωνία: ότι η νέα γενιά μπορεί, μέσα από την τέχνη, να αναδειχθεί σε ενεργό φορέα αλλαγής και υπευθυνότητας.

Μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση, τις αντιθέσεις των χρωμάτων, την ένταση και την κίνηση, οι μαθητές «φωτίζουν» πραγματικές καθημερινές στάσεις και συμπεριφορές, αποτυπώνοντας το μήνυμα με άμεσο και καθηλωτικό τρόπο. Η γνώση των παιδιών συναντά τη φαντασία και, με όχημα μια οικεία καλλιτεχνική μορφή, οι δημιουργίες τους προάγουν την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στους κανόνες και την κατανόηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής.

Έως τις 12.1.2026, οι επιβάτες και οι επισκέπτες του αεροδρομίου θα έχουν την ευκαιρία να δουν μέσα από τα μάτια των μαθητών πώς η τέχνη -και μάλιστα ένα δημιουργικό μέσο όπως το κόμικ- μπορεί να γίνει εργαλείο διδασκαλίας της οδικής ασφάλειας, μεταφέροντας σαφή μηνύματα για την ασφάλεια στο δρόμο, ενθαρρύνοντας τον υπεύθυνο τρόπο σκέψης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια συνείδησης και πρόληψης.

Επίπεδο Αναχωρήσεων, Είσοδος 3, 2ος όροφος – Χώρος ελεύθερης πρόσβασης

Ο χώρος παραμένει ανοικτός καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.