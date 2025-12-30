Η μεγαλύτερη Βασιλόπιτα της Ελλάδας στον Δήμο Περιστερίου.

Ο Δήμος Περιστερίου, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά και την αλλαγή του έτους, φόρεσε τα γιορτινά του την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, όπου και φιλοξένησε για μία ακόμη φορά την κοπή της μεγαλύτερης Βασιλόπιτας της χώρας, μία εκδήλωση, που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε θεσμό και σημείο αναφορά για την πόλη και τους πολίτες.

Ειδικότερα η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, δημιούργησαν μια εντυπωσιακή βασιλόπιτα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς μετρήθηκαν και μοιράστηκαν στον κόσμο περισσότερα από 80.000 κομμάτια.

Το εντυπωσιακό για την εν λόγω Βασιλόπιτα, είναι πως ζύγιζε 10 τόνους και είχε έκταση 100 μέτρων, με αποτέλεσμα ο πεζόδρομος στο Περιστέρι, να μετατραπεί σε ένα μέρος γιορτής, χαράς και ενότητας.

Η δράση, αποσκοπεί λοιπόν στην ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας, της ενότητας και της κοινωνικής προσφοράς. Έτσι, όπως αναφέρεται και στο βίντεο, τη «Βασιλόπιτα των Πολιτών» έκοψε ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, παρουσία πλήθους κόσμου από κάθε γωνιά της Αττικής.

Ταυτόχρονα, στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Παναγιώτης Σαχινίδης, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, φορέων και συλλόγων.

{https://www.youtube.com/watch?v=HInQezug7Zk}

Η Υπεύθυνη Εκδηλώσεων & Δράσεων της ΔΕΠΑΔΠ Δέσποινα Βάσσου, βρίσκεται πίσω από τον συντονισμό της εκδήλωσης, ενώ την μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο DJ Γιάννης Ζαπάντης.

Να σημειωθεί πως για τη δημιουργία και την παρασκευή της Βασιλόπιτας συνεργάστηκαν και συμμετείχαν αρτοποιεία της πόλης, οι «Φούρνοι της Γειτονιάς», μαζί με εθελοντές συλλόγων και φορέων, καθώς και η ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ).

Αξιοσημείωτες βέβαια, είναι και οι ποσότητες πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν: 6,2 τόνοι αλεύρι, 2.200 κιλά ηλιέλαιο, 6.500 αυγά, 830 κιλά άχνη, 750 κιλά ζάχαρη, 110 λίτρα κονιάκ και 85 κιλά κανέλα, ποσότητες αρκετές για να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη Βασιλόπιτα της χώρας, για τη δράση που γίνεται «θεσμός».