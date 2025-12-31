Τουλάχιστον 475 άνθρωποι πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 165 παιδιών μόνο το 2025 στη Γάζα.

Περισσότεροι από 25.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα μόνο το 2025, αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας παρείχε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου του Ισραήλ σε μια αποκαρδιωτική ενημέρωση στο τέλος του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Τουλάχιστον 29.117 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή παραμένουν αγνοούμενοι, συμπεριλαμβανομένων 25.717 ανθρώπων των οποίων οι σοροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

- Περίπου οι μισοί από τους νεκρούς ήταν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

- Τουλάχιστον 475 άνθρωποι πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 165 παιδιών.

- Τουλάχιστον 62.853 τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Παράλληλα, οι μισοί από τους 1.244 ασθενείς με νεφρικά προβλήματα στη Γάζα πέθαναν και καταγράφηκαν περισσότερες από 4.441 αποβολές, λόγω υποσιτισμού και έλλειψης υγειονομικής περίθαλψης. Πάνω από 2.700 πολίτες συνελήφθησαν.

Μόνο τον Δεκέμβριο:

- Τέσσερα άτομα πέθαναν από ακραίο κρύο σε καμπ εκτοπισμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού 14 ημερών και ενός πρόωρου μωρού 29 ημερών.

- Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση κτιρίων σε πρόσφατες καταιγίδες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της Γάζας τουλάχιστον 7.488 μαθητές σκοτώθηκαν και 10.557 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον θύλακα μέσα στο 2025.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, 38 μαθητές σκοτώθηκαν και 327 τραυματίστηκαν, εκτός από τις 324 συλλήψεις. Επίσης 415 εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν και 912 τραυματίστηκαν στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και τουλάχιστον 48 συνελήφθησαν.

Υποδομές:

- Πάνω από το 90% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί, μαζί με το 80% της γεωργικής γης.

- Περισσότεροι από 112.000 τόνοι εκρηκτικών έπεσαν στη Λωρίδα της Γάζας.

- 22 νοσοκομεία αχρηστεύτηκαν από τις επιθέσεις.

- 30 εκπαιδευτικά ιδρύματα καταστράφηκαν και άλλα 39 καταστράφηκαν μερικώς.

- 34 τζαμιά καταστράφηκαν και άλλα 100 υπέστησαν ζημιές.

Στέγαση:

- Περίπου 106.400 κατοικίες καταστράφηκαν και 66.000 μονάδες υπέστησαν ζημιές σε σημείο που να καταστούν ακατοίκητες.

- 2.000.000 άνθρωποι - η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της Γάζας - εκτοπίστηκαν βίαια.

Αποκλεισμός βοήθειας:

- Η Γάζα βίωσε 220 ημέρες πλήρους κλεισίματος των συνόρων.

- Σε περισσότερα από 132.000 βυτιοφόρα με ανθρωπιστική βοόηθεια και καύσιμα δεν τους επιτράπηκε να μπουν στη Γάζα.

- Τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και εθελοντές σκοτώθηκαν.