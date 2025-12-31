Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης.

Χιονίζει στην Πάρνηθα από το μεσημέρι με την θερμοκρασία να αγγίζει τους -1 βαθμούς Κελσίου. Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του καζίνο προχώρησε η Αστυνομία λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Τι να προσέχουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αλυσίδες

Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει τους οδηγούς, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται η χρήση τους. Σχετικά με τη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι :

Όσο περισσότερη επιφάνεια του πέλματος του τροχού καλύπτεται με αλυσίδα, τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυση, καθώς η επιφάνεια του τροχού που πλέον έχει αποκτήσει τα εξογκώματα της αντιολισθητικής αλυσίδας μπορεί να «πιάσει» στο χιόνι ή τον πάγο και να κινήσει το όχημα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χρησιμοποιούνται μόνο όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το όχημα κινείται σε καθαρό οδόστρωμα, καθώς προκαλούν φθορές τόσο στα ελαστικά, όσο και στο οδόστρωμα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Κατά τη χρήση των, οι κινήσεις του οδηγού πρέπει να είναι απαλές διότι μπορεί οι κινητήριοι τροχοί να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους τροχούς.

Η ταχύτητα που ενδείκνυται να κινείται ένα όχημα όταν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 με 30 χλμ/ ανά ώρα.

Για την τοποθέτηση και συντήρηση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να συμβουλεύονται αντίστοιχα τις οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης που διαθέτουν.

Οι σωστά τοποθετημένες αλυσίδες πρέπει να δείχνουν και να είναι «τεντωμένες».