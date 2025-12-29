Η πρώτη απάντηση των αγροτών στα περί «τραμπούκων αγροτών» που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αίσθηση και ιδιαίτερο προβληματισμό στους κόλπους των αγροτών, που βρίσκονται για 30 ημέρες στα μπλόκα, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία προκάλεσε η δήλωση του Κ.Μητσοτάκη ότι «κάποιοι (αγρότες) τραμπουκίζουν για να μην σπάσει το μέτωπο».

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Action και την Αθηναΐδα Νέγκα είπε για τους αγρότες ότι αποτελεί «επιθετική κίνηση» το κλείσιμο των δρόμων, ενώ μιλώντας για τα μπλόκα είπε ότι «κάποιοι τραμπουκίζουν όσους θέλουν διάλογο, προκειμένου να μην σπάσει το μέτωπο».

«Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε πράξη αρκετά επιθετική, κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν θέλει να συζητήσει με την κυβέρνηση;» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” σε μια λογική “να μη σπάσει το μέτωπο” και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση. Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από ειλικρινή διάλογο, όχι από αντίδραση που θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά θα ταλαιπωρεί όλη την κοινωνία» ενώ ζήτησε «κατανόηση από όλους» μέχρι τα Φώτα.

Σωκράτης Αλειφτήρας: «Εκτός πραγματικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας απαντώντας στον Κ.Μητσοτάκη τόνισε πως οι αγρότες παλεύουν για να παραμείνει ζωντανός ο πρωτογενής τομέας και η τροφή της κοινωνίας.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας, ανέφερε μιλώντας στο Dnews: «Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δεν τραμπουκίζει κανέναν. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων παλεύει για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, των μελισσοκόμων, παλεύει για να παραμείνει ζωντανός ο πρωτογενής τομέας, να μείνουν οι αγρότες στη γη τους, παλεύει για την τροφή της κοινωνίας. Για αυτό και ο κόσμος είναι στο πλευρό μας. Εξαιτίας της πίεσης από τα μπλόκα που αισθάνεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις που είναι εκτός πραγματικότητας» και συνέχισε: «Οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι ανοιχτοί στο διάλογο εφόσον η κυβέρνηση δώσει εχέγγυα ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και να οδηγήσει στη λύση των προβλημάτων».

Κώστας Τζέλλας: «Τραμπουκίζει η κυβέρνηση, όχι οι αγρότες»

«Τραμπουκισμός είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Όχι οι αγρότες. Τραμπουκισμός είναι να βγάζεις πρωτοσέλιδα για έναν αγρότη που είναι στα μπλόκα και να τον κατηγορείς χωρίς να έχει καμία κατηγορία σε βάρος του. Τραμπουκισμός είναι να λες ότι οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους ενώ δεν ισχύει, τραμπουκισμός είναι να προσπαθείς να στρέψεις την κοινωνία κατά των αγροτών» σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος των αγροτών Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Action 24 ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να έχει αγγίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση θα προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό».

Συνεζίζοντας αναφέρει: «Πάει πολύ, ωστόσο, να ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι κάποιοι αγρότες 'τραμπουκίζουν' συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν στον στημένο και προσχηματικό 'διάλογο' με την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 'για να μην τρελαθούμε κιόλας' όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Και επιπλέον, ας σταματήσει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τρομακτικές του συνέπειες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και την περιφέρεια συνολικά».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ας σταματήσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και ας αρθεί, μια φορά έστω, στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες…».

Δούκας: Θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση Μητσοτάκη

Θλιβερή και επικίνδυνη χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μπλόκα.

«Είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγισή του. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη διότι δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός», δήλωσε ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο Action 24.

«Είναι σαφές αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να στρέψει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Και βάζει απέναντί του και αγρότες της ΝΔ. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αντί να προχωρήσει σε συγκεκριμένες λύσεις και παρεμβάσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει διχασμό. Διχάζει, χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο», συμπλήρωσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης και συνολικά η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα και ο πρωτογενής τομέας έχει πια πρόβλημα επιβίωσης», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

