«Αρκετά επιθετική πράξη» το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βολές κατά των αγροτών εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας «επιθετική κίνηση» το κλείσιμο των δρόμων και μιλώντας για κάποιους που «τραμπουκίζουν» όσους θέλουν τον διάλογο, προκειμένου να μη «σπάσει το μέτωπο».

«Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε πράξη αρκετά επιθετική, κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν θέλει να συζητήσει με την κυβέρνηση;», είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24, στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα.

«Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” σε μια λογική “να μη σπάσει το μέτωπο” και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση. Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από ειλικρινή διάλογο, όχι από αντίδραση που θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά θα ταλαιπωρεί όλη την κοινωνία», συμπλήρωσε και ζήτησε «κατανόηση από όλους» μέχρι τα Φώτα.

Σημεία από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού

Για τους αγρότες

- «Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν. Ελπίζω ότι για τις επόμενες ημέρες έως τα Φώτα θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες για όσους θέλουν να μετακινηθούν».

- «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε πράξη αρκετά επιθετική, κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν θέλει να συζητήσει με την κυβέρνηση;».

- «Έχουμε σχεδόν 400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν είναι στα μπλόκα. Δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς που είναι στα μπλόκα αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα, αλλά έχουν προβλήματα».

- «Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” σε μια λογική “να μη σπάσει το μέτωπο” και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση. Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από ειλικρινή διάλογο, όχι από αντίδραση που θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά θα ταλαιπωρεί όλη την κοινωνία».

- «Θα ήθελα μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση. Ακούσαμε και ότι “τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία” και όχι οι αγρότες πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Θα τρελαθούμε τελείως Η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια. Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

- «Όλοι αυτοί που φώναζαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στήριξαν τη μεταρρύθμιση στη Βουλή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfawtmshmjxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

- «Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Σε κάθε περίπτωση που γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις επιλογές που είναι καλύτερες, για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες εκείνης της στιγμής».

- «Μην ξεχνάμε ότι ανασχηματισμός έγινε πριν από… Δεν έχει κλείσει χρόνο αυτή η κυβέρνηση».

- «Δεν επιλέγω τους συχνούς ανασχηματισμούς, εξάλλου».

Για τρίτη θητεία

- «Έχω μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όση είχα όταν ξεκίνησα αυτή την όμορφη διαδρομή. Και όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι. Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος για τον οποίο θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, όπως σας είπα, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν».

Για τις εκλογές

- «Έχουμε έναν πλήρη χρόνο μπροστά μας, πριν μπούμε στο προεκλογικό 2027».

- «Κι επειδή έχουμε πολλές σημαντικές αλλαγές και πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες θέλουμε να υλοποιήσουμε το 2026, σας διαβεβαιώνω ότι δεν σκέφτομαι από τώρα τις εκλογές του 2027».

Για τις φατρίες της ΝΔ

- «Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ διαφορετική, αλλά είναι και ίδια, με την έννοια ότι παραμένουμε μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη. Είμαστε η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Είμαστε το μόνο μεγάλο κόμμα. Αν αυτό είναι καλό ή κακό, μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς, είναι όμως μία πραγματικότητα σήμερα».

- «Δεν είναι ίδια η Νέα Δημοκρατία σήμερα με αυτήν που ήταν πριν από δέκα χρόνια. Εξελίχθηκε. Προσαρμόστηκε. Ανανεώθηκε. Διευρύνθηκε».

- «Όμως, είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε ένα ευρύχωρο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο ανέχεται και ενθαρρύνει και τις διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος. Αλίμονο αν ένα κόμμα το οποίο πήρε 40% στις τελευταίες εθνικές εκλογές είχε ανθρώπους που όλοι θα συμφωνούσαν με όλα. Αλλά πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ».

Για νέα κόμματα

- «Δεν θα πω τίποτα για κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί και βρίσκω, μάλιστα, παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Αφήστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν και εφόσον έχουμε τις ανακατατάξεις που ενδεχομένως κάποιοι προβλέπουν ότι θα έχουμε το 2026».

Για Τσίπρα

- Για τη δήλωση ότι μπορεί «να καεί στο ζέσταμα»: «Και αυτό δεν θα το σχολιάσω. Είναι και γιορτινές ημέρες. Αλλά η ομορφιά της δημοκρατίας μας είναι ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εκτίθεται στην κρίση των πολιτών».

- «Απλά το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μια μεγάλη απόσταση. Κάπου, κάποιος, κάποια στιγμή θα διαβεί τον Ρουβίκωνα, αν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση».

- «Δεν είναι μια απλή απόφαση αλλά έχω μάθει να μην χάνω πολύ ύπνο για θέματα τα οποία ούτε μπορώ να τα ελέγξω ούτε να τα επηρεάσω ούτε και τελικά με αφορούν».

Για Ανδρουλάκη

- «Θα έπινα μία μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και σας το λέω διότι μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά…».

- «Δεν πολυδικαιολογείται, εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα που αυτός θεωρεί ότι σε έναν βαθμό εκφράζει μία ιστορία εν πάση περιπτώσει, ένα κόμμα το οποίο δεν θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό κόμμα».

Για παροχές

- «Η ιδέα ότι θα δώσουμε κι “αυτά που δεν έχουμε” με βρίσκει απολύτως ξένο. Δίνουμε αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά τα δίνουμε επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, επειδή πέτυχε ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, άρα έχουμε χρήματα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

- «Οι ανάγκες είναι πάντα ατελείωτες και οι πόροι είναι πεπερασμένοι, αλλά δεν πρόκειται να τινάξουμε τη μπάνκα στον αέρα και δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ του 2026, όπου κι εκεί θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες σημαντικές εξαγγελίες, να ξεπεράσουμε τα όρια τα οποία εμείς οι ίδιοι θέτουμε στην υπηρέτηση της πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Για την ακρίβεια

- «Έχουμε πρόβλημα ακρίβειας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το βλέπει, είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν. Και το 2023 το είχαμε, αλλά δεν είχε ακόμα εμπεδωθεί αυτή η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας».

- «Η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ή πρόεδρος σήμερα ο οποίος να μην διαχειρίζεται τα ίδια προβλήματα ως προς το κόστος ζωής που αντιμετωπίζουμε κι εμείς στην Ελλάδα. Απλά εμείς ξεκινήσαμε από άλλη αφετηρία, κουβαλάμε και δέκα χρόνια κρίσης».

Για το 2026

- «Μπαίνουμε στο 2026 και πάντα θέλουμε κι έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε κιόλας ότι ζούμε σε έναν κόσμο με ολοένα περισσότερες αυξανόμενες αβεβαιότητες. Και αυτό κάνει την γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καλής ηγεσίας, διότι μονίμως θα προκύπτουν απρόοπτα τα οποία θα πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι».

- «Αν ανησυχώ για (πόλεμο) το 2026; Όχι, δεν ανησυχώ, ούτε υπάρχει κάποιος λόγος πανικού, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μία υποχρέωση να μπορεί να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε κρίση. Και ο λόγος για τον οποίον επενδύουμε τόσο πολύ στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας, σε καινούργια αμυντικά συστήματα αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, έχει ακριβώς να κάνει με αυτό.

- «Ζούμε πια σε άλλους καιρούς. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας, κανείς τρίτος δεν θα την εγγυηθεί. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε μπορεί να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα, αυτή η επένδυση στην άμυνα είναι ουσιαστικά μία επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι πια, στους σημερινούς καιρούς, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια ή όσο ήσυχοι μπορούμε να κοιμόμαστε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaxa7jwbm81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τις φωτιές

«Πάντα για εμένα -αν και κοιμάμαι καλά- πολύ δύσκολες βραδιές είναι οι βραδιές που έχουμε να διαχειριστούμε μεγάλες φωτιές. Εκεί δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Ευτυχώς φέτος τα πήγαμε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και αυτή η μάχη με την κλιματική κρίση είναι διαρκής και πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά όταν έχουμε φωτιές τα βράδια κι έχουμε έννοια να γίνουν οι εκκενώσεις σωστά, εκεί ο ύπνος είναι μια πολυτέλεια».

Για προσωπικά θέματα

- «Στις 10 Ιανουαρίου συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της ΝΔ. Εκείνο το βράδυ άλλαξε για τα καλά η ζωή μας. Ήταν μια εκλογή ελαφρώς αναπάντεχη τότε, ενδεχομένως και για εμάς. Γνωρίζαμε ότι οι ζωές μας δεν θα είναι οι ίδιες. Πήραμε την απόφαση συλλογικά, αναλογιζόμενοι και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε στην οικογενειακή μας ζωή».

- «Έχω πάρει και τον συναισθηματισμό της μητέρας μου- άσχετα αν μερικές φορές μπορεί να μην το δείχνω- για την ψυχραιμία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, απαιτείται να την έχεις όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη του να είσαι πρωθυπουργός. Ασχέτως της πίεσης, οφείλεις να τιθασεύσεις τα συναισθήματά σου. Ξέρω πολύ καλά από εμπειρία ότι τις περισσότερες φορές που έχω αντιδράσει συναισθηματικά το έχω μετανιώσει. Αν εγώ δεν είμαι ψύχραιμος, πώς θα εκπέμψω ψυχραιμία στην υπόλοιπη ομάδα;».

- «Καλοδεχούμενη η καλοπροαίρετη κριτική. Κάνω τη διάκριση μεταξύ αυτής και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα που έχω υποστεί ίσως περισσότερο από πολλούς άλλους κι εγώ και η οικογένειά μου. Αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Φτάνει η στιγμή που λες “ως εδώ” και πρέπει να αμυνθείς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfawmpf3f1jl?integrationId=40599y14juihe6ly}

- «Το βράδυ θα διαβάσω λίγο, συνήθως κάποιο μυθιστόρημα, όταν έχω παραπάνω χρόνο τα πιο «βαριά» βιβλία. Αγαπημένο βιβλίο του 2025, το "Flesh" που διαβάζω τώρα, το οποίο έλαβε το φετινό Booker Prize και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον».

- Για το αν κάποιο από τα παιδιά του θελήσει να ασχοληθεί με την πολιτική: «Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες πολύ σοβαρές συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι γονείς, και εγώ και η Μαρέβα, θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να κάνουν κάτι το οποίο να είναι δημιουργικό και ουσιαστικό. Και βέβαια, να πούμε και κάτι: ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι ο μόνος τρόπος να προσφέρεις. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να προσφέρεις στα κοινά, δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει κάποιος να πολιτεύεται».

- «Ένας κανόνας είναι απαράβατος και ισχύει κι όταν, θα έλεγα, επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική: πρέπει να έχουν κάνει κάτι πριν μπουν στην πολιτική. Πρέπει να έχουν “κολλήσει” ένσημα. Πρέπει να έχουν δουλέψει. Δεν θεωρώ ότι το να μπεις στην πολιτική στα 25 σου, ας πούμε, και να μην έχεις καταλάβει τι σημαίνει να έχεις αφεντικό, τι σημαίνει να χτυπάς κάρτα, να πηγαίνεις στο γραφείο σου νωρίς, να έχεις παραδοτέα, να βγάζεις τα προς το ζην, να ιδρώνεις τη φανέλα, για να το πω πολύ απλά, με το να ξεκινήσεις χαμηλά σε μία δουλειά και να προσπαθήσεις να ανέβεις, θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία είναι απολύτως απαραίτητη για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για τα παιδιά μου, αν ποτέ κάποιο ή κάποια επιλέξει να ασχοληθεί με την πολιτική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaxffcllk4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=oGYtNVXdTCQ}