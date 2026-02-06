Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας λόγω ανατροπής φορτηγού που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στο 54χλμ. της εθνικής οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Αυλώνα, όταν φορτηγό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.

