Ποια σημεία είναι μποτιλιαρισμένα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό.

Στο κόκκινο η κίνηση στην Αττική Οδό μετά το νέο γύρο καταιγίδων και βροχών που έπληξαν το απόγευμα το Λεκανοπέδιο. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας καθώς και την Περιφερειακή Υμηττού

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό «καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λ. Καρέα-Αλίμου.»

