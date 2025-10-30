Πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ οπότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα θα φανούν στα ΑΤΜ νωρίς το απόγευμα.

Μετά τις 4-5 το απόγευμα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ τα χρήματα από την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 31/10/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι - 20.915.876 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ

Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727 δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258