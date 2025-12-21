Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι πως δεν θα επιδοτούνται αποκλειστικά εργασίες αναβάθμισης αλλά γενικές εργασίες ανακαίνισης από βαψίματα και αλλαγές στα υδραυλικά.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ενδέχεται να τρέξει το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων περίπου 15.000 κατοικιών συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αν και πολλές φορές σε αυτά τα προγράμματα υπάρχουν καθυστερήσεις

Οι τελικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα «κλειδώσουν» μόλις ολοκληρωθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και κλείσει η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι πως οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν μέχρι και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης σπιτιών με ανώτερη ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ. Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι πως δεν θα επιδοτούνται αποκλειστικά εργασίες αναβάθμισης αλλά γενικές εργασίες ανακαίνισης από βαψίματα και αλλαγές στα υδραυλικά. Θα υπάρχουν και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά δεν θα ξεπερνούν το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης και θα μπορούν να καλυφθούν με την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ή με καινούργια κουφώματα.

Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31.12.1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν έως 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Το σχήμα προβλέπει άμεση ενίσχυση που μπορεί να φτάσει το 80%–90% του κόστους των εργασιών, με πλαφόν 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα δεν θα εντάσσονται μόνο σπίτια που παραμένουν κλειστά για δύο χρόνια και άνω, αλλά και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια στέγη, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τα κλειστά ακίνητα, η βασική προϋπόθεση είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να κατοικηθούν ή να διατεθούν για ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για τα ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία για πενταετία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης όσο και γενικής επισκευής. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως νέα κουφώματα, αναβάθμιση θέρμανσης, ηλιακός θερμοσίφωνας, θερμομόνωση οροφής ή όψεων και τέντες. Παράλληλα χρηματοδοτούνται υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, δάπεδα, πλακάκια, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, επιτρέποντας πλήρη αναμόρφωση του χώρου.

Τα κόστη που σχετίζονται με την ανακαίνιση αντιστοιχούν στο 60%–90% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές εργασίες καλύπτουν 20%–40%.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο μέχρι 300 ευρώ/τ.μ. και συνολικά έως 36.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, χωρίς περιορισμό ηλικίας για τους αιτούντες. Επιπλέον, κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για πάνω από ένα ακίνητο.