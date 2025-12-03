«Έχουν τα δίκια τους οι αγρότες», παραδέχεται ο «γαλάζιος» βουλευτής Μαγνησίας.

Κατά της αντιμετώπισης των αγροτών με την αστυνομική βία τάχθηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Η βία δεν φέρνει καμία λύση. Η Αστυνομία μπορεί να κάνει διευθετήσεις, μπορεί να έχει ένα σχέδιο αποκατάστασης της κυκλοφορίας άλλο αυτό κι άλλο η βία. Η βία δεν είναι καλός σύμβουλος για κανέναν, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε πως «έχουν τα δίκια τους οι αγρότες».

Χθες ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, ζήτησε ακόμα και τη χρησιμοποίηση βίας κατά των αγροτών, ώστε να μην κλείσουν -ή να ανοίξουν- οι δρόμοι.

Λεπτομέρεια (;): Ο Σιμόπουλος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετεί τον ...κοινωνικό αυτοματισμό, ενώ ο Μπουκώρος στη Μαγνησία -και δέχεται την πίεση των αγροτών.

Με λίγα λόγια ...μύλος!

