Eίπε ότι δεν ευσταθεί το ότι δεν υπουργοποιήθηκε επειδή υπήρξε η επίμαχη επισύνδεση.

«Το να κατονομάσω την πηγή, εφόσον αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν υπήρξε προσπάθεια συσκότισης της έρευνας, τότε θα συσκότιζα περισσότερο την υπόθεση. Θα τροφοδοτούσα την ονοματολογία. Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση», τόνισε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, σχετικά με τα όσα είχε πει το καλοκαίρι, πως κυβερνητική πηγή τον είχε ενημερώσει ένα χρόνο πριν ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε επισυνδέσεις.

«Σε κύκλο συνεντεύξεων μου τον περασμένο Ιούνιο, μετά από την παραίτησή μου, είχα δηλώσει πως κυβερνητική πηγή τον Ιούνιο του ‘24, ένα χρόνο πριν από τη δικογραφία, με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα», ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας πως προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις, για να αποδείξει ότι «αυτή είναι η μία και μοναδική συνομιλία που είχα και είναι στην δικογραφία και έχει κριθεί και δεν έχω καμία σχέση με κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παράλληλα, είπε ότι δεν ευσταθεί το ότι δεν υπουργοποιήθηκε επειδή υπήρξε η επίμαχη επισύνδεση. «Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση», είπε, επισημαίνοντας πως «το Μαξίμου χειραγωγούσε βουλευτές μέσω παρακολουθήσεων».

Ο κ. Μπουκώρος απέρριψε τις αιτιάσεις περί χειραγώγησης της έρευνας από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Άρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε».

«Καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής ερευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας, υπήρξε από κανέναν. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου γι'αυτό», ανέφερε εν συνεχεία, εγκαλώντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης.