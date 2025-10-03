«Πιστεύει κανείς ότι δεν θα μιλήσω;», δηλώνει ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ.

Ο Χρήστος Μπουκώρος που έχει δηλώσει πως ένα χρόνο πριν γίνει γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης ότι βρισκόταν σε «επισύνδεση», είπε για το θέμα στο ΟΠΕΝ:

«Έχω αποφασίσει να μη μιλήσω αυτή την ώρα, αλλά πιστεύει κανείς ότι δε θα μιλήσω; Πορεύομαι με γνώμονα τη συνείδησή μου και την αλήθεια» είπε- και πρόσθεσε ότι «να είστε σίγουροι ότι τότε τα πράγματα θα πάνε στις πραγματικές τους διαστάσεις».

Δεν ξέρουμε τι θα πει, ούτε αν στο τέλος θα κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή.

Απορία: Προφανώς η κυβέρνηση συγκαλύπτει. Η ελληνική δικαιοσύνη τον έχει καλέσει; Επιμένει ότι δεν είναι δική της δουλειά ότι ένας υπουργός γνώριζε τις επισυνδέσεις για το σκάνδαλο;

Β.Σκ.