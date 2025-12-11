Τα περί συνεννόησης που είπε ο βουλευτής Μαγνησίας στη σύσκεψη με τον Τσιάρα.

Η ατάκα του «γαλάζιου» Χρήστου Μπουκώρου στην σύσκεψη υπό τον Κ. Τσιάρα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του αλαλούμ που επικρατεί στην κυβέρνηση σχετικά με τις επιδοτήσεις «Κύριοι είμαστε εδώ ο Κ. Τσιάρας, ο Χρ. Κέλλας, η Φ. Αραμπατζή, ο Κ. Σκρέκας, ο Μ. Χαρακόπουλος , ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ.

Δηλαδή εφτά άνθρωποι που έχουν περάσει ή έχουν ασχοληθεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για το αν έγιναν ή δεν έγιναν σωστά οι έλεγχοι για τις αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Και περιμένουμε να συνεννοηθούμε με τους αγρότες και τον έξω κόσμο;» αναρωτήθηκε.

Το ίδιο αναρωτιόμαστε και εμείς..

Λ.Ι.