Ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι τα ευρήματα που παρέδωσαν στις ισραηλινές δυνάμεις περιελάμβαναν «μικρά λείψανα, κομμάτια» μιας σορού.

Το Ισραήλ παρέλαβε απροσδιόριστα «ευρήματα» που ενδεχομένως να ανήκουν σε όμηρο, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

Τα ευρήματα αυτά παραδόθηκαν από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Τρίτη το γραφείο του πρωθυπουργού, καθώς το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή των σορών των δύο τελευταίων ομήρων.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον ανήκουν τα ευρήματα. Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα παρέδιδε τη σορό ενός από τους δύο εναπομείναντες ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο, η Χαμάς δεν ανακοίνωσε επίσημα ότι σκόπευε να επιστρέψει ομήρους την Τρίτη, όπως είχε κάνει με τους προηγούμενους αιχμαλώτους.

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στους Times of Israel ότι τα ευρήματα που παρέδωσε στον IDF περιελάμβαναν «μικρά λείψανα, κομμάτια» μιας σορού. Αφού τα παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιθεώρησαν τα λείψανα και πραγματοποίησαν μια σύντομη τελετή με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο. Στη συνέχεια, η αστυνομία τα συνόδευσε στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα έχουν φτάσει στο Abu Kabir και δήλωσε ότι θα υποβληθούν σε αναγνώριση και θα διεξαχθεί έρευνα για την αιτία και τις συνθήκες θανάτου. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα λείψανα βρέθηκαν στην πόλη Μπέιτ Λαχίγια, στη βόρεια Γάζα.

Πλέον, δύο σοροί νεκρών ομήρων κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τις σορούς του Επιλοχία Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού υπηκόου Σουντθισάκ Ρινθάλακ. Και οι δύο ήταν μεταξύ των 251 ομήρων που πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς.

Οι σοροί 26 νεκρών ομήρων έχουν επιστραφεί σταδιακά, χωρίς καμία διαβεβαίωση ή καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά εβδομάδων, στο πλαίσιο του πρώτους σταδίου της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε εφαρμογή πρόσφατα.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας, που ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Οκτωβρίου, περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Το υπόλοιπο σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί επίσημα, προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, καθώς η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα παραδώσει τον έλεγχο σε ένα μεταβατικό κυβερνητικό όργανο και σε μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη.

Το Κατάρ, το οποίο έχει μεσολαβήσει σε συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια νέα φάση διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

«Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πιέσουμε τα μέρη για τη δεύτερη φάση πολύ, πολύ σύντομα», είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

