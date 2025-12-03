Η παράδοση των δύο τελευταίων σορών των ομήρων από τη Χαμάς θα ολοκλήρωνε μια βασική προϋπόθεση του αρχικού μέρους του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τη σορό ενός ομήρου την Τετάρτη, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα επιτρέψει το άνοιγμα της πύλης της Γάζας προς την Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, ώστε οι Παλαιστίνιοι που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

Η παράδοση των δύο τελευταίων σορών των ομήρων από τη Χαμάς θα ολοκλήρωνε μια βασική προϋπόθεση του αρχικού μέρους του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα, το οποίο συνεπάγεται επίσης το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το Ισραήλ κρατάει το πέρασμα κλειστό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα, ζωντανών και νεκρών.

Από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 ζωντανούς ομήρους και τις 26 σορούς σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο δύο ακόμα σοροί, του Ισραηλινού αστυνομικού Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού υπηκόου Σουντθισάκ Ρινθάλακ, εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Τα «ευρήματα» δεν ανήκουν σε όμηρο

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, δήλωσαν ότι εντόπισαν τη σορό ομήρου μετά από έρευνα στη βόρεια Γάζα, μαζί με μια ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τα λείψανα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. Η ομάδα δεν ανέφερε ποιος από τους δύο εναπομείναντες νεκρούς ομήρους πιστεύει ότι είναι.

Η Χαμάς την Τρίτη παρέδωσε κάποια λείψανα στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την ταυτότητα της σορού. Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι έστειλαν τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα» για ιατροδικαστική εξέταση. «Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους νεκρούς ομήρους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

