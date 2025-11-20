Το Bitcoin άγγιξε τα 86.390 δολάρια, τιμή που δεν είχε καταγραφεί από τις 21 Απριλίου, πριν ανακάμψει ελαφρώς στα 86.965 δολάρια.

Το Bitcoin υποχωρεί σήμερα στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και αξιολόγησαν το ενδεχόμενο μιας ακόμη μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα.

Το Bitcoin άγγιξε τα 86.390 δολάρια, τιμή που δεν είχε καταγραφεί από τις 21 Απριλίου, πριν ανακάμψει ελαφρώς στα 86.965 δολάρια. Η πτώση ήρθε μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων του αναμενόμενου στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία δημιούργησαν αμφιβολίες σχετικά με το αν η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση του βασικού της επιτοκίου.

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, υπερδιπλάσιες από τις 50.000 που προέβλεπαν οικονομολόγοι της Dow Jones, ρίχνοντας την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο στο περίπου 40%, σύμφωνα με το FedWatch της CME.

Η διόρθωση του Bitcoin άσκησε πίεση και στις μετοχές, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia. Οι επενδυτές που τοποθετούνται δυναμικά σε μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη συχνά διατηρούν παράλληλα θέσεις και σε κρυπτονομίσματα, δημιουργώντας αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αγορών.

Η τιμή του Bitcoin ακολουθεί πτωτική τροχιά από τις αρχές Οκτωβρίου, μετά από σειρά μαζικών ρευστοποιήσεων σε ιδιαίτερα μοχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων, γεγονός που ενέτεινε τη μεταβλητότητα στην αγορά.