Οι τιμές ανακάμπτουν με αργό αλλά σταθερό ρυθμό και η αγορά εμφανίζεται πιο «σφιχτή» και συγκεντρωμένη.

Το τέλος του 2025 βρήκε την αγορά των κρυπτονομισμάτων σε μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις της τελευταίας δεκαετίας, με την αποτίμηση του κλάδου να συρρικνώνεται κατά περισσότερα από 1,2 τρισ. δολάρια μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες.

Το Bitcoin κατέγραψε απώλειες άνω του 30%, υποχωρώντας κάτω από τα 82.000 δολάρια, σε ένα περιβάλλον οξείας έλλειψης ρευστότητας και βίαιης εκκαθάρισης της υπερμόχλευσης που είχε συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η πτώση συνοδεύτηκε από σημαντικές εκροές από τα ETFs και από ταυτόχρονη απόσυρση κεφαλαίων από παθητικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα η αγορά να βρεθεί χωρίς επαρκές «μαξιλάρι» απορρόφησης των κραδασμών.

Καθώς όμως μπαίνουμε στο 2026, το κλίμα δείχνει να σταθεροποιείται. Ο πανικός έχει υποχωρήσει, οι τιμές ανακάμπτουν με αργό αλλά σταθερό ρυθμό και η αγορά εμφανίζεται πιο «σφιχτή» και συγκεντρωμένη. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται λιγότερο σε αναθέρμανση της λιανικής ψυχολογίας και περισσότερο σε διαρθρωτικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες.

Οι προβλέψεις για το 2026 παραμένουν διχασμένες. Το βασικό σενάριο μιλάει για διακύμανση σε εύρος τιμών που θα κινείται μεταξύ 120.000 και 170.000 δολαρίων, ενώ δεν λείπουν και οι απαισιόδοξες αναλύσεις που βλέπουν το Bitcoin να κινείται μεταξύ 90.000 και 70.000 δολαρίων. Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί. Μια νέα επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ή ζητήματα ασφάλειας, όπως το πρόσφατο hack της Bybit με απώλειες 1,4 δισ. δολαρίων που ανέδειξε το Decrypt, υπενθυμίζουν ότι η επόμενη φάση του κύκλου θα καθοριστεί περισσότερο από τους μηχανισμούς της αγοράς παρά από την ευφορία.

Σε κάθε περίπτωση το παγκόσμιο περιβάλλον ρευστότητας αρχίζει να βελτιώνεται, καθώς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες πλησιάζουν στο τέλος των κύκλων νομισματικής σύσφιξης. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων έχουν ήδη ξεκινήσει, συνθήκες που ιστορικά ευνοούν το Bitcoin, μειώνοντας το κόστος ευκαιρίας κατοχής ενός μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις του halving του 2024 έχουν πλέον απορροφηθεί πλήρως. Οι αμοιβές των miners έχουν μειωθεί στο μισό, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και περιορισμό της δραστηριότητας, ενώ τα αποθέματα Bitcoin στα ανταλλακτήρια βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018.

Καθοριστική θεωρείται και η παρουσία της Strategy, πρώην MicroStrategy, η οποία διακρατεί περισσότερα από 430.000 BTC και πρόσφατα άντλησε 1,4 δισ. δολάρια σε ρευστό.

Όπως επισημαίνει η JPMorgan, εφόσον δεν προκύψει ανάγκη πωλήσεων, η εταιρεία λειτουργεί ως δομικό στήριγμα της αγοράς. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η επικείμενη απόφαση της MSCI τον Ιανουάριο, η οποία θα καθορίσει αν εταιρείες με έντονη έκθεση σε crypto θα παραμείνουν σε βασικούς δείκτες.