Η λίστα με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Αττική που θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 5/12.

Λόγω της κακοκαιρίας Byron και κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, όλοι οι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί της Αττικής θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σε συνέχεια της γενικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ισχυρών καταιγίδων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, αρκετοί Δήμοι ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς τους, επισημαίνοντας ότι η προσέλευση είναι προαιρετική και εναπόκειται στην κρίση των γονέων. Συγκεκριμένα, κανονικά θα λειτουργήσουν οι σταθμοί στους Δήμους Νέας Ιωνίας, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Ηρακλείου, Αγίας Βαρβάρας, Φιλοθέης–Ψυχικού, Χαλανδρίου, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου–Χολαργού και Γλυφάδας και Αρτέμιδας - Σπάτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις φύλαξης.