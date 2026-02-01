Στην εξέλιξη της κακοκαιρίας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σε αυτή κάνει λόγο για παρατεταμένο επεισόδιο χειμωνιάτικου καιρού κατά το οποίο «η βροχή ή το χιονόνερο μετατρέπεται σταδιακά σε καθαρή χιονόπτωση, με τις πρώτες δυσκολίες στις μετακινήσεις να είναι πιθανές».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Για την ευρύτερη περιοχή του βορείου Έβρου και ειδικά για τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και τα ορεινότερα και βορειότερα τμήματα του δήμου Σουφλίου, η Δευτέρα δεν αφορά ένα σύντομο πέρασμα κακοκαιρίας, αλλά ένα παρατεταμένο επεισόδιο χειμωνιάτικου καιρού!

Μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής προς Δευτέρα, η εικόνα παραμένει σχετικά ήπια. Από τις 02:00 έως τις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα, όμως, η θερμοκρασία θα πέσει απότομα προς το μηδέν αλλά και κάτω απο το μηδέν.

Σε αυτή τη φάση, σε περιοχές όπως το Διδυμότειχο, η Ορεστιάδα, το Κουφόβουνο, το Σοφικό, καθώς και στα ανοίγματα προς Κυπρίνο και Ρήγιο, η βροχή ή το χιονόνερο μετατρέπεται σταδιακά σε καθαρή χιονόπτωση, με τις πρώτες δυσκολίες στις μετακινήσεις να είναι πιθανές.

Από τις 04:00 τα ξημερώματα και μετά, η εικόνα γίνεται καθαρά χειμωνιάτικη σε όλο τον βόρειο Έβρο. Η χιονόπτωση θα αφορά και τα πεδινά, τις πόλεις της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου, αλλά και στους γύρω οικισμούς, όπως Θούριο, Νεοχώρι, Λεπτή, Φυλάκιο και Πύθιο, καθώς και το υπόλοιπο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Το κύριο μέρος του επεισοδίου αναμένεται από τις πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι της Δευτέρας, με χιονόπτωση κατά διαστήματα ισχυρή, που θα πρέπει να οδηγεί σε στρώσιμο χιονιού σε δρόμους, πεζοδρόμια και ανοιχτούς χώρους. Στα πιο ανοικτά και εκτεθειμένα τμήματα, αλλά και στις υπερυψωμένες αγροτικές ζώνες.

Συνολικά, μέσα στη Δευτέρα αναμένονται:

6 έως 10 εκατοστά χιονιού, τοπικά περισσότερα σε προάστια και αγροτικές περιοχές,

Το χιόνι αφορά γενικευμένα την περιοχή και πιθανώς να δυσκολέψει τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στο οδικό δίκτυο που συνδέει την Ορεστιάδα με το Διδυμότειχο, στις συνδέσεις προς Κυπρίνο, Ρήγιο και Πύθιο, στις επαρχιακές οδούς προς Θούριο, Νεοχώρι, Λεπτή και Φυλάκιο, καθώς και τα βόρεια τμήματα του άξονα Ορεστιάδας – Αλεξανδρούπολης (έως περιπου και το Τυχερο).

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν, όμως ο κύριος κίνδυνος μετατοπίζεται στον παγετό, ο οποίος είναι πιθανό να εμφανιστεί σε γέφυρες, σκιερά σημεία, επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους, καθώς και σε διαδρομές με περιορισμένη κυκλοφορία.

Δελτίο καιρού για όλη τη χώρα για τις επόμενες ώρες και ημέρες θα αναρτηθεί το αργότερο έως αργά το απόγευμα.

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου»