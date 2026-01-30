Η ανάκληση δεν περιορίζεται μόνο σε τρόφιμα. Συναγερμός από τον FDA.

Σοβαρό συναγερμό για τη δημόσια υγεία έχει προκαλέσει η ανάκληση σχεδόν 2.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα όπως τα Cheerios, η Nutella, τα Pringles και τα Skittles.

Η ανάκληση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο από την εταιρεία Gold Star Distribution, Inc., με έδρα τη Μινεσότα, έπειτα από έλεγχο του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ο οποίος αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση του FDA, στις αποθήκες της εταιρείας εντοπίστηκαν περιττώματα και ούρα τρωκτικών, καθώς και περιττώματα πουλιών, σε χώρους όπου φυλάσσονταν τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, τροφές για κατοικίδια και ιατρικά είδη. Η παρουσία αυτών των μολυσματικών παραγόντων σε προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες.

Στις 22 Ιανουαρίου, ο FDA αναβάθμισε την ανάκληση σε Κατηγορία II, που σημαίνει ότι η κατανάλωση ή η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να επιφέρει σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα είχαν διανεμηθεί σε καταστήματα τριών πολιτειών, της Ιντιάνα, της Μινεσότα και της Βόρειας Ντακότα.

Η λίστα περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα αγαπημένων τροφίμων και σνακ, όπως το Jif Crunchy Peanut Butter, η Nutella, τα Snickers, τα Twix, τα Haribo Gummy Bears, τα Takis, τα Pringles και τα δημητριακά Cheerios, Rice Krispies, Special K και Lucky Charms.

Παράλληλα, επηρεάστηκαν και δημοφιλή ροφήματα όπως η Coca-Cola, το Gatorade, το Smart Water και τα παγωμένα τσάγια Arizona.

Η ανάκληση δεν περιορίζεται μόνο σε τρόφιμα. Στη λίστα περιλαμβάνονται και ιατρικά προϊόντα, όπως το Advil, το Tylenol, το Excedrin, το Benadryl, οι σταγόνες βιταμίνης C Halls Defense και οι βιταμινούχες τσίχλες Mentos.

Σύμφωνα με τον FDA, τα προϊόντα που έχουν εκτεθεί σε περιττώματα και ούρα τρωκτικών ενδέχεται να μεταφέρουν επικίνδυνα βακτήρια όπως η Λεπτοσπείρωση και η Σαλμονέλα. Η σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, με συμπτώματα που εμφανίζονται συνήθως 12 έως 72 ώρες μετά την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου και διαρκούν από τέσσερις έως επτά ημέρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρα.

Μέσα στον ίδιο μήνα ανακλήθηκαν και άλλα προϊόντα λόγω κινδύνου σαλμονέλας, όπως οι βιολογικοί σπόροι chia της εταιρείας Navitas Organics.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα προϊόντα που έχουν αγοράσει και να αποφεύγουν τη χρήση ή κατανάλωση οποιουδήποτε είδους περιλαμβάνεται στη λίστα ανάκλησης, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία τους.