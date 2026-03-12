O κ. Παπαδόπουλος τόνισε στο Dnews ότι «το φαινόμενο παρακολουθείται», σημειώνοντας ότι αναμένεται να σημειωθούν και μετασεισμοί.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχετικά με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ στο Ραπτόπουλο ανάμεσα σε Ευρυτανία και Καρδίτσα. Μιλώντας στο Dnews ο καθηγητής κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο σημερινός σεισμός έγινε αισθητός στη Θεσσαλία αλλά και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Όπως εξήγησε, μέχρι στιγμής ο σεισμός φαίνεται να είναι μεμονωμένος, καθώς δεν είχε προηγηθεί προσεισμική δραστηριότητα ούτε έχουν καταγραφεί ισχυροί μετασεισμοί. «Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη Θεσσαλία και σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Ο σεισμός εμφανίζεται μεμονωμένος υπό την έννοια ότι δεν είχαμε κάποια προσεισμική ακολουθία ούτε έχουμε κάποιους σεισμούς που να επακολούθησαν», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο θεωρεί πιθανό να ακολουθήσουν μερικοί μετασεισμοί μικρής έντασης. Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη περιοχή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο σεισμικό δυναμικό, με βάση τη σεισμική της ιστορία. «Παρακολουθούμε το φαινόμενο και τη μετασεισμική εξέλιξη και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε με νεότερες εκτιμήσεις», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει σύνδεση με τον πρόσφατο σεισμό στην Ήπειρος μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ο σεισμολόγος απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συσχέτιση. «Ο σημερινός σεισμός δεν έχει καμία σχέση με τον σεισμό της Ηπείρου. Είναι πολύ μακρινά τα δύο σημεία και δεν τα συσχετίζουμε», τόνισε.

4.8 Ρίχτερ «κούνησαν» τα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας

Η ισχυρή σεισμική δόνηση των 4.8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14 της Πέμπτης με το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων για τον σεισμό και τις ζημιές που έχουν καταγραφεί

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων «μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και καταγραφή. Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.»

Στα 5.1 Ρίχτερ ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα (επιφανειακός) για αυτό επηρέασε όλη την ακτίνα έως τα 60 χιλιόμετρα σύμφωνα και με το χάρτη του Ευρωμεσογειακού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που τον υπολόγισε στα 5,1 Ρίχτερ.

Έκλεισαν προληπτικά τα σχολεία στο Δήμο Μουζακίου και στο Δήμο Παλαμά

Τόσο ο Δήμος Μουζακίου όσο και ο Δήμος Παλαμά προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων μετά τη σεισμική δόνηση που είχαμε στις 12.14 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3). Με απόφαση των δημάρχων αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους ασφαλείας λόγω της σεισμικής δόνησης μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 12:14 το μεσημέρι, 14 χλμ. βορειοανατολικά της Γρανίτσας Ευρυτανίας και έγινε αισθητή στην περιοχή .