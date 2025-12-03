Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα αποσυρθέντα μπρίκια.

Σε ανάκληση ηλεκτρικών μπρικιών ελληνικού καφέ προχωρούν οι κυπριακές αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης και πρόκλησης εγκαυμάτων κατά τη χρήση.

Σύμφωνα με την σχετική προειδοποίηση που αναρτήθηκε στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) πρόκειται για δύο διαφορετικά μοντέλα ηλεκτρικών μπρικιών, τα οποία σύμφωνα με τους ελέγχους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive), με αποτέλεσμα να θεωρούνται επικίνδυνα για τους καταναλωτές.

Αυτά είναι τα μπρίκια που ανακαλούνται

Μάρκα: TnS

Όνομα: Home Collection

Μοντέλο: MA-1622

Γκρι μεταλλικό ηλεκτρικό μπρίκι με μαύρη πλαστική βάση.

Μάρκα: Sokany

Μοντέλο: YLW-607

Ηλεκτρικό μπρίκι με λευκή πλαστική βάση και λευκό καλώδιο.





Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι πολίτες που έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα μπρίκια καλούνται Να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους. Να επικοινωνήσουν με το κατάστημα ή τον εισαγωγέα για επιστροφή και απόσυρση του προϊόντος. Τα επικίνδυνα προϊόντα ενδέχεται κατά την κανονική χρήση να υπερχειλίσουν, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα στον χρήστη.