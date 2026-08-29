Οι έρευνες στο Κάβο Γκρέκο πρόκειται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο το Σάββατο, καθώς ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο, όταν σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με την έντονη θαλασσοταραχή.

Δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του, η κόρη και η σύντροφός του, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, όπου οι ακραίες καιρικές συνθήκες έθεσαν σε κίνδυνο συνολικά τρία σκάφη. Δύο από αυτά προσάραξαν στα βράχια και καταστράφηκαν ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη των κυπριακών Αρχών.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 76χρονος βρισκόταν στο δεύτερο σκάφος μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν με τη συνδρομή των ελικοπτέρων που είχαν ήδη φτάσει στην περιοχή.

Ο 76χρονος, ωστόσο, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πιθανότατα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, με δύτες να τον βρίσκουν τελικά χωρίς τις αισθήσεις του.

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Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Η επιχείρηση είχε αρχίσει στις 14:30, όταν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά την ενημέρωση ότι άνθρωποι που επέβαιναν σε τρία σκάφη βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα, ένα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και ένα της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν επίσης μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, καθώς και ασθενοφόρα.

Συνολικά ανασύρθηκαν έξι άνθρωποι. Ένα άτομο διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας και είναι καλά στην υγεία του, ενώ από τα υπόλοιπα πέντε άτομα που ανέσυραν τα ελικόπτερα, δύο αποδεσμεύτηκαν αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι έρευνες στο Κάβο Γκρέκο πρόκειται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Παράλληλα, στην περιοχή αναμένεται να μεταβούν μέλη του Τμήματος Αλιείας για ελέγχους, καθώς θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση από καύσιμα μετά την καταστροφή και τη βύθιση των σκαφών.

Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Κύπρο

Υπενθυμίζεται πως ο Σάκης Αρναούτογλου είχε προειδοποίησει από προχθές για την Κύπρο, ζητώντας μεγάλη προσοχή στην περιοχή καθώς αναμένονταν μπουρίνια έως και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ym5nemNElsI}

Πηγή philenews.com