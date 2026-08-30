Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας και του θανάτου του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κύπρος μετά από τον θάνατο του γνωστού επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο, όταν το σκάφος του βυθίστηκε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Σύμφωνα με το alphanews.live η Αστυνομία της Κύπρου πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής 30/8 νέες έρευνες στο σημείο έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την ασύλληπτη τραγωδία. Την ίδια ώρα, η κόρη και η συμβία του 77χρονου επιχειρηματία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

«Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος δραστήριος, δημιουργικός και ανήσυχος. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κύπρου, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Ως ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλλυ της εποχής του, τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις. Τη μεγάλη του αγάπη για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε μια σημαντική παρακαταθήκη, δημιουργώντας στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου. Ξεχωριστή ήταν και η σχέση του με το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Υπήρξε γνήσιος καρναβαλιστής, άνθρωπος της χαράς και της εξωστρέφειας της πόλης μας και το 2014 φόρεσε το στέμμα του Βασιλιά Καρνάβαλου. Η παρουσία του στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης παράδοσης της Λεμεσού.

Παράλληλα, ενδιαφερόταν ενεργά για τα κοινά και για την πρόοδο της Λεμεσού, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στον δημόσιο διάλογο για την πόλη και το μέλλον της. Η Λεμεσός αποχαιρετά σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, για το αυτοκίνητο, για το Καρναβάλι και πάνω απ’ όλα για την πόλη του. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Δήμου Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» ανέφερε ο Δήμος Λεμεσού σε ανακοίνωση του.

{https://x.com/CyprusJRCC/status/2093800827479527893}

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Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 76χρονος βρισκόταν στο δεύτερο σκάφος μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν με τη συνδρομή των ελικοπτέρων που είχαν ήδη φτάσει στην περιοχή.

Ο 76χρονος, ωστόσο, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πιθανότατα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, με δύτες να τον βρίσκουν τελικά χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Η επιχείρηση είχε αρχίσει στις 14:30, όταν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά την ενημέρωση ότι άνθρωποι που επέβαιναν σε τρία σκάφη βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα, ένα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και ένα της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν επίσης μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, καθώς και ασθενοφόρα.

Συνολικά ανασύρθηκαν έξι άνθρωποι. Ένα άτομο διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας και είναι καλά στην υγεία του, ενώ από τα υπόλοιπα πέντε άτομα που ανέσυραν τα ελικόπτερα, δύο αποδεσμεύτηκαν αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος που σκοτώθηκε

Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, έχοντας συνδέσει το όνομά του τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και με το αυτοκίνητο. Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στα κοινά και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από το εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Αργότερα επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε άλλους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και τα ακίνητα.

Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε, ωστόσο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Η σχέση του με τους αγώνες άρχισε σε πολύ νεαρή ηλικία και από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε συστηματικά σε ράλλυ. Αγωνίστηκε για δεκαετίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών.

Το 1986 αναδείχθηκε πρωταθλητής Κύπρου, τίτλο που κατέκτησε ξανά το 1988 και το 1990. Η τελευταία χρονιά αποτέλεσε σταθμό στην αγωνιστική του πορεία, καθώς κέρδισε και τους επτά αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε και το Rothmans International Cyprus Rally.

Την αγάπη του για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε παρακαταθήκη για τη Λεμεσό. Το 2014 δημιούργησε το Κυπριακό Μουσείο Κλασικού και Ιστορικού Αυτοκινήτου, διαθέτοντας την προσωπική συλλογή του και δημιουργώντας έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του με το περίφημο Καρναβάλι της Λεμεσού. Αποτελούσε για χρόνια ενεργό κομμάτι του θεσμού, ενώ το 2014 είχε ανακηρυχθεί Βασιλιάς Καρνάβαλος, ως «Μνημόνιος ο Μέγας».