Τα φετινά σεμινάρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τα οποία προσφέρονται από το Center of Professional and Continuing Education, ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2026.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) παρουσιάζει τα φετινά Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Σπουδών του Center of Professional and Continuing Education (CPCE), μία ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων που απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και αποφοίτους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να ξεχωρίσουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Σπουδών του ACG εστιάζουν στη συνδυαστική ανάπτυξη θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως τα αγγλικά για επαγγελματίες, η διοίκηση, η τεχνολογία, η επικοινωνία, η επιχειρηματικότητα και άλλες σύγχρονες ειδικότητες. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της αγοράς, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των γνώσεων στον πραγματικό εργασιακό χώρο.

Με ευέλικτες υβριδικές επιλογές παρακολούθησης και υπηρεσίες υποστήριξης για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, τα Πιστοποιητικά του CPCE αποτελούν ένα εργαλείο προσωπικής εξέλιξης, ενίσχυσης του επαγγελματικού προφίλ σε μία ανταγωνιστική αγορά και αναβάθμισης δεξιοτήτων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τα δημοφιλή σεμινάρια Αγγλικών για Επαγγελματίες του ACG συνεχίζονται και φέτος με τρία εξειδικευμένα προγράμματα που ξεκινούν τον Ιανουάριο 2026. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο Business English Skills, το οποίο ξεκινά τα μαθήματά του στις 20 Ιανουαρίου, καλλιεργεί τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για επικοινωνία με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων. Με έναρξη την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, το πρόγραμμα Oral Business English, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την ευχέρεια και ακρίβεια στον αγγλικό προφορικό λόγο, καθώς και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους με ορολογία ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματίες. Στο σεμινάριο English for Hospitality, που ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τους εξειδικευμένους όρους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία στον κλάδο της φιλοξενίας, στον οποίο η χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, το πρόγραμμα Creative Writing: Personal Expression throughout Poetry and Creative Non-Fiction, ξεκινά στις 23 Ιανουαρίου και διαρκεί 10 εβδομάδες. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τη δική του συγγραφική φωνή μέσα από τις εκφραστικές μορφές της ποίησης και της πεζογραφίας. Απευθύνεται σε συγγραφείς που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ποιητικές τεχνικές και να γνωρίσουν τη δοκιμιακή γραφή.

Στις 23 Ιανουαρίου, ξεκινάει, επίσης, το metamorφosis: A Transformational Workshop in Performance & Embodiment στον τομέα της Υποκριτικής, το οποίο απευθύνεται σε ηθοποιούς, χορευτές, performers και φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν το εκφραστικό τους φάσμα και να ασχοληθούν με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους.

Τέλος, στον κλάδο της Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων, το Professional Diploma in Data Analytics, με έναρξη στις 5 Φεβρουαρίου, διδάσκεται από πολύπειρους επαγγελματίες του κλάδου και περιλαμβάνει σύγχρονες διαλέξεις που συνδυάζουν βασικές έννοιες με την πρακτική εφαρμογή εργαλείων μέσω ζωντανών επιδείξεων και εργαστηρίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι προσφέρονται προγράμματα στους κλάδους της Επικοινωνίας, του Coaching, της Ιστορίας, της Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και της Ψυχολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να μάθουν περισσότερα για όλα τα διαθέσιμα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Σπουδών του Center of Professional and Continuing Education, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφών εδώ.