Η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», με πρωταγωνιστεί τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ 2027.

Η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους.

Ο σκηνοθέτης, με αφορμή την είδηση για τη συμμετοχή της δημιουργίας του στην διοργάνωση, το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3», αποκαλύπτοντας μέρος των συναισθημάτων του.

Όσα είπε ο Γιάννης Οικονομίδης για τη συμμετοχή της ταινίας στα Όσκαρ 2027

Η ταινία, αποτελεί υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και ο Γιάννης Οικονομίδης, θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη διάκριση:

«Εντάξει, η διαδρομή κράτησε και 25 χρόνια. Δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό και είναι μία ωραία διάκριση. Μεγάλη τιμή ότι σε προτείνει η χώρα σου ως την καλύτερη ταινία της σεζόν να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στην κούρσα των Όσκαρ».

Σε ό,τι αφορά την ταινία και την επιρροή που έχει μέχρι και σήμερα στο κοινό, ανέφερε: «Απολαμβάνω την σχέση του κόσμου με την ταινία. Ταξίδεψα στην Ελλάδα και είδα ότι ο κόσμος έχει την ίδια αίσθηση με αυτή που είχε όταν η ταινία βγήκε πρώτη φορά στις αίθουσες. Η ταινία δουλεύει. Ο κόσμος ταυτίζεται, προβληματίζεται, συγκλονίζεται. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Εγώ το έμαθα χθες το απόγευμα, την ώρα που το μάθατε και εσείς. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος δημοσιογράφος και μου είπε ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ το είχα απωθήσει όλο αυτό μετά από όλο αυτό το σκηνικό με τα βραβεία. Το άφησα πίσω μου».

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Παράλληλα, ο Γιάννης Οικονομίδης αναφέρθηκε στη στιγμή που μετέφερε την είδηση στους συνεργάτες του και τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον πρωταγωνιστεί της ταινίας: «Μίλησα με το Βασίλη κατευθείαν. Εγώ του το είπα. Χάρηκε πολύ. Όλη η δημιουργική ομάδα κράταγε ‘μικρό καλάθι’».

Σε ό,τι αφορά την πορεία που εικάζει ότι θα έχει η «Σπασμένη Φλέβα» στα Όσκαρ, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Μακάρι να είμαστε στις 20 καλύτερες. Και να μπει η ταινία στις 20 είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα μία ταινία που να μπορεί να πάρει και το Όσκαρ. Απλά δεν ξέρω αν η ταινία μου είναι για τα οσκαρικά γούστα. Είναι λίγο πιο ευρωπαϊκή».

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Προς το τέλος της συζήτησης, ο Γιάννης Οικονομίδης, αποκάλυψε ότι ήδη ετοιμάζει την επόμενή του ταινία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.