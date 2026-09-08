Η Κατερίνα Καραβάτου και Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι τα δύο νέα πρόσωπα της εκπομπής «Στούντιο 4».

Το «ποδαρικό» τους στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Στούντιο 4» έκαναν το απόγευμα της Δευτέρας η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, με τους δύο παρουσιαστές να ανοίγουν έναν νέο κύκλο στην συνεργασία τους.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από κοινού στη μικρή οθόνη, αναλαμβάνοντας την επιτυχημένη εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, την οποία έχουν ήδη προσαρμόσει στα νέα δεδομένα και στη δική τους παρουσία.

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, υποδέχθηκαν στο πλατό τη Φρόσω Ράλλη. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης, εκείνη θέλησε να ρωτήσει τους δύο οικοδεσπότες της για τα δικά τους συναισθήματα, με αφορμή τη χθεσινή πρεμιέρα.

Κατερίνα Καραβάτου: «Αισθάνομαι ευτυχισμένη»

«Πώς σας φαίνεται που κάνετε εκπομπή;», ρώτησε η Φρόσω Ράλλη.

Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε πρώτη το λόγο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι ευτυχισμένη και ευγνώμων για αυτή την εκπομπή. Αλήθεια το λέω. Με έχω παρατηρήσει αυτές τις δύο ημέρες, την ώρα που είμαστε στον αέρα, λέμε κάτι με το Χρήστο και σκέφτομαι ‘Τι ωραία’».

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Με τη σειρά του, ο Χρήστος Φερεντίνος πρόσθεσε: «Νιώθω σήμερα πολύ άνετα. Χθες ήμουν πιο νευρικός».

Η Φρόσω Ράλλη, ακούγοντας τους οικοδεσπότες της, τους χάρισε τη δική της συμβουλή: «Χαλαρώστε και διασκεδάστε. Αν εσείς περνάτε καλά το εισπράττει ο κόσμος. Και ο κόσμος θέλει χαρά. Διασκεδάστε. Είναι το μυστικό της επιτυχίας».

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Υπενθυμίζεται, ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερνετίνος, από την έναρξη της τηλεοπτικής τους συνεργασίας έχουν μιλήσει για την εκπομπή «Στούντιο 4», σημειώνοντας ότι ήταν ήδη ένα επιτυχημένο project στο οποίο πλέον δίνουν τον δικό τους προσωπικό στίγμα.