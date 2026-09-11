Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που ερευνώνται για τον θάνατο.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που ερευνώνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη, έπειτα από έρευνα τόσο στο ιατρείο όσο και στο σπίτι τους και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν επάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης.

Μαζωνάκης: Σήμερα η νεκροψία

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για χθες, Πέμπτη αλλά αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή, να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα παρευρίσκεται στη διαδικασία.

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Σημειώνεται πως αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Καθοριστική αναδείχθηκε η κατάθεση της γιατρού που ερευνάται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Η γυναίκα φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις, καθώς τα όσα υποστήριξε στην κατάθεσή της, δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία της έρευνας.

Ειδικότερα, η γιατρός δήλωσε αρχικά ότι είχε βάλει μόνο την «πεταλούδα» στον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν εκείνος υπέστη ανακοπή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι, όταν έφτασαν, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά.

Επιπλέον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στο ιατρείου της οδού Καρνεάδου στις 16:30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 16:25. Μάλιστα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον τρεις ώρες.

Τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτούργησε, παρέμεινε αναμμένο για 45 λεπτά.

«Δεν ζούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, είναι ο διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, που έφτασε πρώτος στο Κολωνάκι και όσα αποκαλύπτει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τους γιατρούς είναι συγκλονιστικά.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star, o Λ. Σιδηρόπουλος ανέφερε: «Στα πρώτα 1-2 λεπτά πήραμε το ιστορικό από δύο ψύχραιμους και λιγομίλητους γιατρούς και μετά καταλάβαμε ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μας είπαν ότι πήγε να κάνει μια θεραπεία και πριν ξεκινήσουν έπεσε σε καρδιακή ανακοπή».

«Ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή και δεν είχε οξυγόνο. Φύγαμε γρήγορα από το σημείο. Δεν ζούσε».

Ανώτατες εισαγγελικές πηγές στο Dnews: Ο Μαζωνάκης ξεψύχησε στα χέρια τους - Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν όσα μετέφεραν ανώτατες εισαγγελικές πηγές στο Dnews για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βαθύτατα συγκλονισμένοι και οι ίδιοι μίλησαν στο Dnews, σημειώνοντας ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν ο Μαζωνάκης πηγαίνοντας στο ιατρείο δεν ήταν καλά. Δεν αισθανόταν καλά και «αντί να τον καθοδηγήσουν να μεταβεί σε κάποιο νοσοκομείο προχώρησαν στην πλασμαφαίρεση».

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές: «Ο Μαζωνάκης ξεψύχησε στα χέρια τους». Με άλλα λόγια ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πλασμαφαίρεση και στο ιατρείο δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μόλις ο αρμόδιος εισαγγελέας «έδεσε» τα παραπάνω στοιχεία στοιχειοθετήθηκε το κακούργημα για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Δύο σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα οδήγησαν στο να συλληφθούν και να τους αποδοθούν κατηγορίες. Το πρώτο αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική και το δεύτερο αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον τραγουδιστή να περνά την είσοδο της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι στις 13:30 το μεσημέρι.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την ίδια τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κλινική διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη, πότε συνέβη και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική μέχρι την κατάρρευσή του και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Επιβαρυντική για το ζευγάρι των γιατρών ήταν και η κατάθεση που πήραν τα στελέχη της ΕΛΑΣ νωρίς το μεσημέρι από ειδικό αιματολόγο δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει το τι ακριβώς είναι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, ποιοι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές, αλλά και αν η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στον ειδικό αιματολόγο ήταν επίσης εάν η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικό ιατρείο ή εάν απαιτείται συγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, ειδικός εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ποια θα πρέπει να είναι η απαιτούμενη ιατρική και τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση που ένας ασθενής παρουσιάσει ξαφνικά σοβαρή επιπλοκή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων δόθηκε το «πράσινο φως» για τη σύλληψη των δύο γιατρών.