Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στη Χάγη, στην Ολλανδία, όπου μια συγκέντρωση κατά της μεταναστευτικής πολιτικής εξελίχθηκε σε σύγκρουση μεταξύ περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών και των ολλανδικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.

Η συγκέντρωση, με την ονομασία «We Are The People» («Είμαστε ο Λαός»), είχε οργανωθεί με επίκεντρο την αντίθεση στις κυβερνητικές πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο. Οι συμμετέχοντες είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν πορεία στους δρόμους της πόλης, ωστόσο οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν την πορεία όταν η κατάσταση στο πάρκο Malieveld, όπου είχαν συγκεντρωθεί, άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις αναφορές από το σημείο, καταγράφηκαν επίσης αντισημιτικά συνθήματα και ναζιστικοί χαιρετισμοί.

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Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση γκλομπ και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ στο σημείο επιχειρούσαν και έφιπλοι αστυνομικοί. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν υδροβόλα προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος.

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Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε αφού οι τοπικές αρχές διέταξαν τη διάλυση της συγκέντρωσης και απαγόρευσαν την προγραμματισμένη πορεία προς το κέντρο της Χάγης.

«Να δοθεί στιβαρή απάντηση»

Την καταδίκη του για τα επεισόδια εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φαν Βέελ. Σε ανάρτησή του αναφέρθηκε σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, αντισημιτικά συνθήματα, επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και ρίψεις πυροτεχνημάτων, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αυστηρή αντιμετώπιση της βίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να αποτιμήσουν την έκταση των επεισοδίων και τις συλλήψεις, ενώ η συζήτηση για τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο έντονα πολιτικά ζητήματα στην Ολλανδία.