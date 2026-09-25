Ο 76χρονος Jim Copenhaver, που δέχθηκε δύο πυροβολισμούς από τον δράστη, στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ, τον Ιούνιο είχε υποβάλλει αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ένας από τους τρεις οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική του ομιλία στο Μπάτλερ, πέθανε μετά από επιπλοκές από τον τραυματισμό του, δήλωσε η εισαγγελία της Πενσιλβάνια.

Ο 76χρονος Jim Copenhaver, δέχθηκε δύο πυροβολισμούς από τον δράστη που βρισκόταν σε ταράτσα. Ένας άλλος οπαδός του Τραμπ, ο Corey Comperatore σκοτώθηκε στο σημείο ενώ ο Τραμπ έφυγε από την προεκλογική του ομιλία, περιφρουρούμενος, κρατώντας το ματωμένο αριστερό του αυτί.

Ο Copenhaver πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνια, σύμφωνα με δήλωση του ιατροδικαστή. Ο 20χρονος δράστης, ο Thomas Crooks, σκοτώθηκε από πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σε ανάρτησή του στο social media site Truth Social, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Copenhaver «πραγματικό Αμερικανό πατριώτη».

«Πριν από δύο και πλέον χρόνια στο Butler, της Πενσιλβάνια, ένας παρανοϊκός ένοπλος επιχείρησε να καταπνίξουν το κίνημά μας "Πρώτα η Αμερική". Αντιθέτως, ο Jim και τόσοι άλλοι υπέροχοι πατριώτες που αγαπούν τη χώρα μας στάθηκαν ενωμένοι, υπερασπιζόμενοι τις κοινές μας αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», έγραψε ο Τραμπ. «Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Copenhaver, και ιδιαίτερα στην υπέροχη σύζυγό του, τη Marianne».

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Συνήγορος της οικογένειας του θύματος, είπε πως η αφοσίωσή του στις ΗΠΑ ήταν «καθοριστικό μέρος της ζωής του». «Ως βετεράνος, υπηρέτησε με υπερηφάνεια το έθνος μας στις ένοπλες δυνάμεις, και η αγάπη του για την πατρίδα ήταν αδιαμφισβήτητη» ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος.

Σε συνέντευξή του έναν χρόνο μετά την απόπειρα, ανέφερε ότι ο Copenhaver είχε υποβληθεί σε σειρά χειρουργείων μετά τον πυροβολισμό ενώ είχε υποστεί και μολύνσεις.

Ο Copenhaver δέχτηκε πυροβολισμό στο χέρι και την κοιλιακή χώρα. Ένα χρόνο αργότερα, η σφαίρα παρέμενε μέσα στο σώμα του δίπλα στην σπονδυλική στήλη, γεγονός που τον ανάγκασε να μετακινείται με μπαστούνι.

Ο Dutch και ο Copenhaver άσκησαν αγωγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τον Ιούνιο. Ισχυρίστηκαν ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες είχαν αποτύχει να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου, έτσι έφεραν ευθύνη για τους τραυματισμούς.

Με πληροφορίες του BBC