Η ΒΙΚΟΣ COLA επιστρέφει στο παρκέ για να ζήσει ξανά την ένταση, το πάθος και τον ενθουσιασμό που κάνουν το ελληνικό μπάσκετ ξεχωριστό.

Η ΒΙΚΟΣ COLA συνεχίζει να διψά για μπάσκετ και ανανεώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη συνεργασία της με το Stoiximan SUPER CUP παραμένοντας o Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης.

Μετά την πρώτη χρονιά της συνεργασίας, η ΒΙΚΟΣ COLA επιστρέφει στο παρκέ για να ζήσει ξανά την ένταση, το πάθος και τον ενθουσιασμό που κάνουν το ελληνικό μπάσκετ ξεχωριστό. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο το παιχνίδι είναι η αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι μεγάλες φάσεις, οι πανηγυρισμοί και εκείνες οι στιγμές που μένουν στη μνήμη.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η ΒΙΚΟΣ COLA διψά να ζει το μπάσκετ από κοντά! Για δεύτερη χρονιά, βρισκόμαστε στο πλευρό του Stoiximan SUPER CUP, δίνοντας γεύση στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού».