Θυμίζουν Χίτλερ οι δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Νετανιάχου!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να «σκοτώνουν 30 με 40» ανθρώπους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται μόνο σε εκείνους «που αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή!».

Κανείς δεν περίμενε από τον ...Μπίμπι να τον διώξει από την κυβέρνηση - άλλωστε ίδιοι και απαράλλαχτοι είναι!

Κανείς όμως από την πολιτισμένη Δύση να αντιδράει; Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν μια τέτοια δήλωση έκανε ένας Παλαιστίνιος!

Η Αθήνα, πάντως, οφείλει να θέσει το θέμα στη νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Αθήνα όταν καταθέσει τα διαπιστευτήριά της.

ΥΓ: Θα πείτε τώρα «τι γράφουν οι ...τρελοί!» Και θα έχετε και δίκιο! Δυστυχώς...

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Β.Σκ.