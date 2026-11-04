Από τον Αποστολάκη στον Φενέκο.

Αξιοσημείωτη η παρουσία δύο ναυάρχων στο πολιτικό κατάστρωμα του ΠΑΣΟΚ. Μετά τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ήρθε και ο Στέλιος Φενέκος, πρόεδρος της «Κοινωνίας Αξιών», να προστεθεί στο εγχείρημα διεύρυνσης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Και μπορεί οι δύο απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού να έχουν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, ωστόσο το πεδίο της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής και των γεωστρατηγικών αναλύσεων αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς.

Ο Αποστολάκης διαθέτει το πολιτικό βάρος του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ και υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενώ ο Φενέκος φέρνει τη δική του πολιτική ταυτότητα και πολυετή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αποστολάκης χάνει την αποκλειστικότητα ως ο μοναδικός ναύαρχος στο πλήρωμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τότε που ανακοινώθηκε η προσχώρησή του εμφανίζεται μόνο για να επικρίνει τον Αλ. Τσίπρα. Θλιβερός και άχαρος ρόλος...

Α.