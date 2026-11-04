Στα σκαριά συνάντηση Βαρουφάκη με Μελανσόν.

To ΜέΡΑ25 ενισχύει τους δεσμούς του με την Ανυπότακτη Γαλλία με φόντο τις κινητοποιήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί η νέα γενιά. Στις 5 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του κόμματος θα βρεθεί στη γαλλική πρωτεύουσα, έπειτα από πρόσκληση της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise) του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα αναμετρηθεί με την Μ. Λεπέν στο δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Η συνέχεια θα δοθεί επί ελληνικού εδάφους, καθώς στις 9 Νοεμβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Γάλλος βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας Τομά Πορτές (Thomas Portes), σε μια επίσκεψη που εντάσσεται στον ίδιο κύκλο πολιτικών επαφών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δρομολογείται συνάντηση του Γιάνη Βαρουφάκη με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν πριν από τις εκλογές σε Γαλλία και Ελλάδα. Αν πραγματοποιηθεί, το τετ α τετ θα έχει ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και θα βοηθήσει τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 να προβληθεί ως προνομιακός συνομιλητής της ηγεσίας της ευρωπαϊκής ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Α.