Από την πλευρά του γραμματέα του ΜΕΡΑ25, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση.

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το «άνοιγμα» που πραγματοποίησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από τη Θεσσαλονίκη, προς τον Γιάνη Βαρουφάκη για τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Πάντως, από την πλευρά του γραμματέα του ΜΕΡΑ25, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση. Τόσο από το κόμμα του πρώην υπουργού Οικονομικών, όσο και από τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζουν ότι υπάρχει «δίαυλος» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τον Βαρουφάκη, όμως, εισπράττουν μόνο «σιωπή».

Και όλα αυτά, ενώ οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι ένα σχήμα συνεργασίας των δύο κομμάτων θα κέρδιζε με σχετική άνεση την είσοδο του στην επόμενη Βουλή. Από μόνα τους, δύσκολα τα πράγματα…

Α.Γ.