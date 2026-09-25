Ανακοίνωση του Τομέα Μεταφορών και Υποδομών του ΜέΡΑ25 με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης.

«Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά για τις σοβαρές ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες της Γραμμής 4, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι φόβοι των κατοίκων δεν μπορούσαν να αντιμετωπίζονται με καθησυχαστικές δηλώσεις και επικοινωνιακή διαχείριση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Μεταφορών και Υποδομών του ΜέΡΑ25.

«Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος παραδέχθηκε ότι ο Μετροπόντικας σταμάτησε όταν καταγράφηκαν καθιζήσεις σε όρια τετραπλάσια του επιτρεπτού, καθώς και ότι υπήρξαν αστοχίες στις απογραφές κτιρίων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι κάτοικοι από τη συνάντησή τους με το ΤΕΕ, υπάρχουν πολυκατοικίες που ενδέχεται να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στήριξης, ενώ μεταφέρθηκε ακόμη και σύσταση προσωρινής απομάκρυνσης κατοίκων κατά τη μελλοντική διέλευση του Μετροπόντικα.

Και όμως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να ζητά ουσιαστικά από τους κατοίκους να την εμπιστευτούν, ενώ κρίσιμα στοιχεία και μελέτες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ο ίδιος ο αρμόδιος υφυπουργός επικαλείται «ρήτρα εμπιστευτικότητας».

Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι εμπιστευτική πληροφορία.

Είχαμε προειδοποιήσει από τις 20 Ιουλίου και απαιτήσαμε ανεξάρτητη καταγραφή των ζημιών, στατικούς και οπτικούς ελέγχους, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και απόλυτη διαφάνεια στις μελέτες και στα στοιχεία του έργου. Αντί για αυτά, δύο μήνες αργότερα ακούμε για αστοχίες, επαναλήψεις απογραφών, ανάγκη άμεσων επεμβάσεων και καθιζήσεις πολλαπλάσιες των επιτρεπτών ορίων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την πολιτική ευθύνη να εξηγήσει πώς φτάσαμε ως εδώ και να σταματήσει να αντιμετωπίζει την αγωνία των κατοίκων ως πρόβλημα επικοινωνιακής διαχείρισης», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

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«Απαιτούμε άμεσα:

πλήρη δημοσιοποίηση όλων των μετρήσεων, μελετών και πραγματογνωμοσυνών,

ανεξάρτητο στατικό έλεγχο όλων των επηρεαζόμενων κτιρίων,

αποκατάσταση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων με ευθύνη και δαπάνη των υπευθύνων,

ασφαλή προσωρινή στέγαση όπου αυτή απαιτείται,

καμία επανεκκίνηση του Μετροπόντικα πριν πιστοποιηθεί τεκμηριωμένα η ασφάλεια των κτιρίων και των κατοίκων.

Τα δημόσια έργα γίνονται για την κοινωνία. Δεν μπορεί η κοινωνία να καλείται να πληρώνει το κόστος των αστοχιών της κυβέρνησης».