Ικανοποίηση των γονέων για το σημερινό συλλαλητήριο - «Τα παιδιά μας χρειάζονται ένα σχολείο όπου θα πηγαίνουν με ασφάλεια και θα τα βοηθάει να μορφωθούν»

Μαζική ήταν η συμμετοχή των μαθητών στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια όπου από όλα τα σχολεία της Αττικής κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τα κενά σε καθηγητές, τις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές αλλά και για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες Παιδείας. Ενωμένοι μια γροθιά μαθητές της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πρωτοβάθμιας μαζί με τους γονείς τους πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας δείχνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα για ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών.

Στον απόηχο του σημερινού ειρηνικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου αίσθηση συγκινεί το μήνυμα της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής όπου οι γονείς δηλώνουν πλήρη ικανοποίηση για το πώς κύλησε η κινητοποίηση. Παράλληλα τονίζουν ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις αποδεικνύουν ότι η οργανωμένη και συλλογική δράση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέσα από τους αγώνες αποφεύχθηκαν δυσάρεστες εξελίξεις σε σχολεία της Γκράβας, ενώ σε δεκάδες σχολεία της Αττικής πάρθηκαν πίσω συγχωνεύσεις.

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Σύμφωνα με τους γονείς «Σήμερα δεν ήταν μια μέρα σαν τις άλλες… Σήμερα πήραμε πολύ θάρρος...Γιατί οι εικόνες με τους χιλιάδες μαθητές στους δρόμους μας συγκίνησαν! Μας θύμισαν την υποχρέωση που έχουμε να μην λυπόμαστε χρόνο και κόπο για να οργανώνουμε τη συλλογική δράση των γονιών μέσα από τους Συλλόγους Γονέων, τις Ενώσεις, την Ομοσπονδία, τη κοινή δράση με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Γιατί όπως και στα σχολεία της Γκράβας που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όπως και σε δεκάδες σχολεία στην Αττική που πάρθηκαν πίσω συγχωνεύσεις έτσι και σήμερα αποδείχθηκε ότι η οργανωμένη δράση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών είναι αυτή που μπορεί να αναδείξει τη δύναμη να διεκδικήσουμε το σχολείο και τη ζωή που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από ένα σχολείο όπου θα πηγαίνουν σε αυτό με ασφάλεια. Ένα σχολείο όχι εξεταστικό κέντρο αλλά που θα τα βοηθάει να μορφωθούν ολόπλευρα, να βρουν το δρόμο τους, να βρουν τι άνθρωποι θέλουν να γίνουν. Ένα σχολείο που θα έχει εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα και εκπαιδευτικούς με το κεφάλι ψηλά.»

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«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών για ένα ασφαλές δημόσιο σχολείο χωρίς εκπτώσεις»

Οι γονείς τονίζουν ότι «Δεν θα δεχτούμε άλλο την απάντηση «Δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι είναι η κατάσταση». Λεφτά υπάρχουν και το κράτος τα δίνει για τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς για τα πετρέλαια και τα κέρδη. Τα δίνει στους ενεργειακούς ομίλους. Λεφτά συγκεντρώνουν από την φορολογία που μας τσακίζει. Είμαστε εδώ και λέμε δεν πάει άλλο! Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων, τις Ενώσεις να μην ανεχθούν κανένα πρόβλημα μέσα στα σχολεία. Να οργανώσουν τη δράση τους για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών.»

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Νέο μαθητικό συλλαλητήριο στις 30 Οκτωβρίου

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από ασφαλή σχολεία, με όλους τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους, αλλά και από ένα σχολείο που δεν θα λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, αλλά θα προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση και θα βοηθά κάθε παιδί να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να διαμορφώσει την προσωπικότητά του. Καλούν τους Συλλόγους Γονέων και τις Ενώσεις να μην αποδέχονται παθητικά τα προβλήματα στα σχολεία, αλλά να οργανώνουν τη δράση τους για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών.

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Μάλιστα προαναγγέλλουν νέο μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Όπως σημειώνουν «ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο νέο μεγάλο συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτώβρη, όπου θα συναντηθούμε με την μεγάλη απεργία των λιμενεργατών. Γιατί δεν μπορούμε εξαιτίας των πολεμικών εξοπλισμών να δεχθούμε αυτήν την κατάσταση στα σχολεία, τους μισθούς μας, στην ζωή την δική μας και των παιδιών μας.»

«Είμαστε εδώ και λέμε δεν πάει άλλο! Θα είμαστε εκεί. Χωρίς εκπτώσεις!», τονίζουν οι γονείς, καταλήγοντας με το μήνυμα «Τα παιδιά μας και τα μάτια σας!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dman71qmt1i9?integrationId=40599y14juihe6ly}